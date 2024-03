«The Floor» bügelt Delle aus

Quotennews

Die neue Spielshow legte deutlich zu, aber «Das Küstenrevier» überzeugten am Donnerstagvorabend nicht.

1,49 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten vor knapp zwei Wochen die Premiere der Talpa-Show, die bei den Werberelevanten 7,7 Prozent holte. In der zweiten Woche erreichte die von Matthias Opdenhövel moderierte Sendung nur noch 1,12 Millionen Zuschauende und 4,8 Prozent in der Zielgruppe. Eine gute Nachricht gibt es: «The Floor» legte wieder zu. Die dritte Folge sicherte sich nun 1,34 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit 5,4 Prozent bemessen. In der Zielgruppe sicherte sich die Produktion 0,42 Millionen und 7,8 Prozent.Der Start einer alten-Staffel stand um 22.25 Uhr auf dem Plan. Die von Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld präsentierte Sendung aus dem Jahr 2023 lockte 0,40 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil ging auf 3,5 Prozent zurück. Die Spielshow sicherte sich 0,10 Millionen aus der Zielgruppe, sodass Sat.1 sich 4,1 Prozent holte. Fraglich, wer die Zielgruppe für diesen langen Wiederholungen sein soll, die bis 01.10 Uhr andauert.Die-Episode vom Donnerstag hörte auf den Namen „Das Karussell der Puppen“ und handelte vom tragischen Tod eines Antiquitätenhändlers, der bei dem Überfall auf eine wertvolle Sammlerpuppe verstarb. 0,51 Millionen Menschen sahen die Serie um 19.00 Uhr, die bis 19.45 Uhr einen durchschnittlichen Marktanteil von 2,6 Prozent holte. Bei den Werberelevanten sahen 0,08 Millionen die Produktion von Pyjama Pictures, die 2,4 Prozent Marktanteil holte. Dieinformierte im Anschluss 0,62 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 2,7 Prozent. Die Nachrichtensendung aus Unterföhring sicherte sich 0,17 Millionen Umworbene, der Marktanteil betrug 4,0 Prozent.