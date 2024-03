Biathlon-Finale der Frauen erreicht nur 2,45 Millionen

Quotennews

Das Finale der sechsteiligen Serie «Reset» mit Katja Riemann enttäuschte.

Am Donnerstagnachmittag meldete sich Alexander Ruda zum Biathlon-Weltcup-Finale aus dem kanadischen Canmore. Dort waren auch die Kommentatoren Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger dabei, die den 7,5 Kilometer-Sprint der Frauen besprachen. 2,45 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen ab 17.15 Uhr zu und verhalfen dem ZDF zu 16,5 Prozent Marktanteil. 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen die Siegerin Lisa Vittozzi (Italien) die Ziellinie überqueren. Der Marktanteil wurde auf 8,0 Prozent beziffert.Die vorletzte-Folge sicherte sich 3,06 Millionen Zuschauer, um 19.25 Uhr fuhr der Mainzer Sender 13,6 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,21 Millionen Zuschauer erfasst, der Marktanteil wurde mit 5,1 Prozent bemessen. Die Miniserie, die am Montag mit nur 2,98 Millionen Zuschauern startete, setzte am Mittwoch und Donnerstag den Abwärtstrend fort. Die Episode „Das Leben neu schreiben“ lockte nur 1,70 Millionen Menschen hinter dem Ofen hervor, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung verbuchte 6,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen fuhr man 0,22 Millionen und 4,1 Prozent ein. Das Serienfinale mit dem Titel „Mama“ unterhielt 1,59 Millionen Zuschauer und verbuchte 6,2 Prozent. Die Serie von Mika Kallwass sorgte für 0,22 Millionen junge Menschen, die zu 3,9 Prozent Marktanteil kamen.Nach dem «heute journal» (3,18 Millionen) diskutierteüber „Das Rentenpaket der Ampel – alles für die Alten?“. 1,95 Millionen folgten dem Gespräch zwischen Illner und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann (FDP), die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer, VdK-Präsidentin Verena Bentele sowie der Finanzexperte und Journalist Hermann-Josef Tenhagen, der Marktanteil wurde auf 11,1 Prozent bemessen. Die Sendung aus Berlin verzeichnete dieses Mal 0,21 Millionen junge Menschen, die zu 5,3 Prozent Marktanteil führten. Mitwaren noch 1,54 Millionen Menschen möglich, die Talkshow aus Hamburg sicherte sich 16,2 Prozent. Omid Nouripour (B´90/Grüne), Journalistin Julia Löhr, Völkerrechtler Kai Ambos, Filmproduzent Gabriel Shipton und Autor Heribert Prantl sorgten für 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige, die Marktanteile bewegten sich bei 7,8 Prozent.