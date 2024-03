Ernst Andreas Kolb kehrt zurück

TV-News

Der Fernsehsender RTLup bringt die Reality-Doku «Nachbarschaftsstreit» aus dem Jahr 2009 zurück.

Vier Staffeln vonließ der Fernsehsender RTL produzieren. Das Format startete im Sommer 2009 am Mittwochabend mit 2,93 Millionen Zuschauern und sicherte sich einen Marktanteil von 17,9 Prozent. Ein Jahr später sahen 3,08 Millionen den Auftakt, ehe im Mai 2011 sogar 3,55 Millionen Zuschauer dabei waren. Weil RTL damals die Fernsehlandschaft dominierte, waren die Marktanteile von rund 17 Prozent in der Zielgruppe nur mittelmäßig. Die letzten Folgen liefen dann 2013 am Sonntagvorabend.Jetzt kehrt die Show zurück. Der Spartensender RTLup strahlt die alten Geschichten ab Sonntag, den 7. April, ab 23.40 Uhr aus. Künftig werden drei Folgen am Stück gesendet. In der ersten Episode brennt zwischen den Familien W. und F. die Luft.Seit sieben Jahren ist der Traum einer friedlichen Nachbarschaft vorbei. Stattdessen stehen Beleidigungen und Gebrüll an der Tagesordnung. Ein Kammerjäger und ein Baumgutachter sollen dem Mediator tatkräftig zur Seite stehen und ein friedliches Miteinander schaffen. Doch wird es Ernst Andreas Kolb gelingen, den Streit zwischen den zwei verfeindeten Familien zu schlichten? Und genau da greift ab sofort Anwalt und Mediator Ernst Andreas Kolb ein. In der Doku-Serie «Nachbarschaftsstreit» versucht er zwischen verfeindeten Nachbarn Waffenstillstand zu erwirken und den Traum einer friedlichen Nachbarschaft wiederherzustellen.