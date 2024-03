ProSieben Fun holt «Party Down» zurück

TV-News

Am Donnerstagabend können die Zuschauer «Counterpart» sehen.

Der Fernsehsender ProSieben Fun wiederholt die erst im Vorjahr produzierte dritte Season von, die der Sender Starz produzieren ließ. Diese Episoden werden innerhalb von drei Wochen am Mittwochabend ab 21.00 Uhr gesendet. Startschuss ist der 3. April 2024. Bryan Gordon führte bei der ersten Episode Regie, John Enbom verfasste das Drehbuch.Das Team von Party Down, immer noch unter der Leitung von Ron, organisiert eine Party für Kyle, um seine Rolle als Superheld "Nitromancer" zu feiern. Roman arbeitet immer noch für Party Down und ist verbittert über Kyles Erfolg. Henry, Constance und Lydia, ehemalige Angestellte von Party Down, nehmen an der Veranstaltung teil. Lydia ist eine erfolgreiche Managerin ihrer schauspielernden Tochter, Constance ist immer noch Schauspielerin und Dramaturgin, aber jetzt Witwe und Erbin, und Henry ist Englischlehrer an einer Highschool, verheiratet und hat Kinder.Am Donnerstag, den 4. April, beginnt die Ausstrahlung der zehnteiligen-Staffel. Ab 21.40 Uhr ist die Science-Fiction-Serie mit J. K. Simmons und Harry Lloyd zu sehen. Mehr als drei Jahrzehnte ist Howard Silk bereits für die UN tätig. Weder sein Bürojob noch sein Privatleben bestechen durch Spannung. Howard ist nicht einmal bewusst, was die tatsächliche Aufgabe seiner Abteilung ist. Erst ein Zufall bringt ihn der unglaublichen Wahrheit auf die Spur: Es gibt eine Parallelwelt, in der jeder Mensch noch einmal existiert. Silks Counterpart aus ebendieser Dimension nennt sich Prime, und dessen Alltag ähnelt Howards nicht im Geringsten.