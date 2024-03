Autos, Animes & Louis de Funès: So feiert RTLZWEI Ostern

TV-News

Außerdem präsentiert der Reality-Sender zahlreiche Folgen von «Mensch Retter». Am Ostermontag herrscht zumindest in der Primetime mit «Die Geissens» Regelprogramm.

RTLZWEI hat sein Programm für das Osterwochenende vorgestellt und hat einige interessante Programmpunkte in petto. Zunächst beginnen die Feiertage am Karfreitag, 29. März, wenig abwechslungsreich. Zwischen 5:25 und 14:20 Uhr zeigt der Grünwalder Reality-Sender sieben Folgen von. Im Anschluss laufen zwei-Ausgaben, eheübernimmt. Ums Auto dreht sich auch das Programm in der Primetime, denn der erste Film aus dem-Franchise ist gesetzt. Am späten Abend folgenundAm Samstag ändert sich die Programmfarbe erheblich. Zunächst stehen in den frühen Morgenstunden zwei-Sendungen auf dem Plan. Ab 8:00 Uhr übernehmen Son Goku und Co. in vier-Folgen das Zepter, ehe um kurz vor 10:00 Uhr eine den Tag überdauernde Filmstrecke mit Louis de Funès folgt. Zu sehen gibt es(9:55 Uhr),(12:25 Uhr),(14:45 Uhr),(16:35 Uhr),(18:25 Uhr) sowie in der Primetimeund. Zuletzt hatte Nitro am Silvesterabend zahlreiche Louis-de-Funès-Filme im Programm.Am Sonntag beginnt der Tag nach einigen Wiederholungen der französischen Komödien ab 9:00 Uhr erneut mit Jonathan Frakes und «X-Factor: Das Unfassbare», ehe zwischen 10:55 und 12:50 Uhr jeweils zwei Folgen der US-Serienundanstehen. Am Nachmittag geht es mit fünf-Folgen weiter, von «Dragon Ball» laufen ab 15:05 Uhr sogar sieben Episoden. Am Vorabend wiederholt RTLZWEI die neue Unterhaltungsshowmit Oliver Pocher, in der Primetime folgen die FilmeundZum Abschluss des Osterwochenendes herrscht in der Primetime Regelprogramm. Um 20:15 Uhr sind zwei neue Ausgaben vonzu sehen. Das Tagesprogramm besteht hingegen aus sieben «Der Trödeltrupp»-Wiederholungen (5:25 – 14:15 Uhr) und einer sechsstündigen-Strecke, die drei Folgen umfasst.