ARD wohl mit Einsparungen bei «Verstehen Sie Spaß?» und Krimis

TV-News

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge soll die Episodenzahl der Samstagabendshow gedrosselt werden. Auch die Donnerstags-Krimis sollen womöglich reihum pausieren.

Am Karsamstag, 30. März, präsentiert Barbara Schöneberger ihre erste-Sendung des Jahres, wenige Woche später folgt bereits die zweite Ausgabe. Informationen der ‚Bild‘-Zeitung zufolge wäre damit das Show-Kontingent des Jahres 2025 bereits ausgeschöpft. Das Boulevardblatt berichtet am Freitag von weiteren ARD-Einsparungen, die die Samstagabendshow betreffen würde. So soll es ab 2025 nur noch zwei reguläre Shows pro Jahr geben. Im vergangenen Jahr war «Verstehen Sie Spaß?» sogar fünfmal plus das Sommerfest im Juli auf Sendung.Der federführende SWR, der die Show in Berlin produziert, wollte in dem Bericht die Einsparungspläne nicht kommentieren. „Der SWR ist stolz auf die mehr als 40-jährige Erfolgsgeschichte von «Verstehen Sie Spaß?», die auch 2025 und darüber hinaus fortgesetzt wird“, lässt sich ein Sendersprecher zitieren. „Auch wenn die Planungen noch laufen, liegt unser Fokus weiterhin auf der großen Familien-Show im Ersten wie auch auf einer konsequenten Stärkung der digitalen Ausspielwege, wo die Verladefilme inzwischen ebenfalls ein Millionenpublikum und immer mehr jüngere Fans erreichen.“ Weiter heißt es: „Mit Blick auf 2025 und darüber hinaus sind wir in Planungen. Für Konkretes ist es jetzt, im Frühjahr 2024, zu früh.“Darüber hinaus plant die ARD offenbar auch Einsparungen auf dem beliebten Sendeplatz am Donnerstagabend, auf dem zahlreiche Krimi-Reihe zu sehen sind. Wie die ‚Bild‘-Zeitung erfahren haben will, sollen die Reihen reihum jeweils pausieren, sodass nicht jedes Jahr neue Filme von allen Krimis produziert werden würden. Betroffen wären Formate wie «Der Amsterdam-Krimi», «Der Barcelona-Krimi», «Der Bozen-Krimi», «Der Bremerhaven-Krimi», «Der Irland-Krimi», «Der Masuren-Krimi» oder «Der Wien-Krimi», um nur eine Auswahl zu nennen.Die ARD Degeto, die die Krimi-Reihen federführend produziert, dementiert diese Infos nicht, ein Sprecher sagt: „Wie Sie wissen, bauen wir das digitale Angebot in der ARD Mediathek für so großartige Serien wie «Oderbruch» und «Sexuell verfügbar» aus – dies finanzieren wir durch Umschichtungen aus linearen Sendeplätzen, auch um 20.15 Uhr.“ Und weiter: „Die Umschichtung kann über die Jahre hinweg alle Reihen betreffen, weil über die Jahre jede Reihe einmal aussetzen kann.“Zuletzt war auch zu beobachten, dass Das Erste am Mittwochabend weniger frische Filmware sendete. Neben einigen neuen Miniserien wie «Haus aus Glas» oder «School of Champions» waren nur die Filme «Heribert» und «2 Freunde» sowie das Winterspecial «Hubert ohne Staller – Dem Himmel ganz nah» Erstausstrahlungen in diesem Jahr.