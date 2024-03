ZDF setzt «Detective Grace» fort

TV-News

Die neuen Episoden laufen ab Mitte April am Sonntagabend.

Rund eineinhalb Jahre nach der Premiere der ersten zwei-Episoden setzt das ZDF die britische Reihe mit neuen Episoden fort. Los geht es am Sonntag, den 21. April, um 22.15 Uhr. Der Schauspieler John Simm («Doctor Who») ermittelt mit Zoë Tapper. ITV hat erst kürzlich die Produktion neuer Episoden beauftragt.Das ZDF hat erst zwei Filme gesendet, sechs weitere Episoden sind bereits in Großbritannien gelaufen. In diesem Jahr sind vier Episoden angekündigt, im kommenden Jahr sollen für die fünfte Staffel ebenfalls vier neue Geschichten produziert werden. Die Ehefrau eines erfolgreichen Geschäftsmannes aus Brighton wird ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Ihr Mann hat zwar ein Alibi, verhält sich aber verdächtig. Kann Grace ihn überführen?Auch privat hat es DS Roy Grace nicht leicht: Immer noch beschäftigt ihn das spurlose Verschwinden seiner Ehefrau Sandy ein paar Jahre zuvor. Ihn plagen Albträume, wie er ihre Leiche findet. Andererseits will er nach vorne schauen und einen Neuanfang wagen. Verkompliziert wird die Angelegenheit durch Rechtsmedizinerin Cleo Moray (Zoë Tapper). Roy (John Simm) fühlt sich direkt zu der sympathischen, attraktiven und intelligenten Frau hingezogen. Und auch sie scheint einem Kennenlernen nicht abgeneigt zu sein. Das beobachtet auch Roys Partner DS Glenn Branson (Ritchie Campbell), der nach einer Schussverletzung und einigen Therapiestunden wieder zum Dienst erscheint. Roy Grace ist sich allerdings nicht sicher, ob Glenn wirklich schon wieder so bereit für den Einsatz ist, wie er stets beteuert. Doch es findet sich zunächst keine Gelegenheit, Glenn darauf anzusprechen, da ein Mordfall die gesamte Aufmerksamkeit des Ermittlerteams erfordert. Die Ehefrau des wohlhabenden und in Brightons höchsten Kreisen verkehrenden Geschäftsmannes Kit Bishop (Arthur Darvill) wird tot in ihrer Villa aufgefunden.