Auch am Ostermontag darf «Big Brother» nicht fehlen

TV-News

Neben mehreren Filmklassikern zeigt Sat.1-Programm am Osterwochenende auch zwei Free-TV-Premieren.

Sat.1 hat sein Programm für die Osterfeiertage präsentiert, nachdem bereits bekannt war, dass am Karfreitag zahlreiche Familienfilme das Tagesprogramm und «The Voice Kids» die Primetime dominieren werden ( Quotenmeter berichtete ). Am Karsamstag herrscht dagegen Regelprogramm, denn nach einer mehrstündigen «Auf Streife»-Schiene am Morgen übernehmen sechs-Episoden. Zwischen 14:05 und 17:00 Uhr wirdwiederholt. In der Access Prime laufenund. In der Primetime gibt es dann endlich Neuware zu bestaunen, denn Sat.1 sendet den Animationsfilmals Free-TV-Premiere. Im Anschluss läuftDie Regiearbeit von Pierre Perifel nach dem Drehbuch von Etan Cohen ist auch am Ostersonntag ab 14:15 Uhr im Programm vorgesehen, umrahmt vom Animationsfilm(12:30 Uhr) und der Wiederholung von(16:15 Uhr). Nach einer neuen Ausgabe vonpräsentiert der Unterföhringer Sender am Ostersonntag um 20:15 Uhr die zweite Free-TV-Premiere des Wochenendes:mit Jennifer Lopez und Owen Wilson in den Hauptrollen. Um 22:35 Uhr übernimmt Sandra Bullock indas Kommando.Auch am Ostermontag präsentiert Sat.1 Filme. Während am Morgen zahlreiche Streifen der zurückliegenden Tage wiederholt werden («Blind Side» um 6:30 Uhr, «Ocean’s 13» um 9:00 Uhr, «Harry Potter und der Stein der Weisen» um 11:30 Uhr), gibt es ab 14:30 Uhr die Filmklassikerundzu sehen. In der Primetime zeigt man erneut. Auch Reality-Fans kommen am Osterfest auf ihre Kosten, dennbleibt trotz Feiertag am späten Abend gesetzt.wird ist für 22:35 Uhr geplant. Zwischen 23:35 und 3:10 Uhr sind zudem die Zusammenfassungen von Tag 22 bis 27 vorgesehen.