Netflix holt sich Mark Twain Price for American Humor

US-Fernsehen

Für einige Jahre wird Netflix die Gala ausstrahlen, die einst von PBS zu CNN wechselte.

Der Streaming-Dienst Netflix hat sich die Rechte an dergesichert. Das Unternehmen schloss einen mehrjährigen Vertrag mit dem John F. Kennedy Center for the Performing Arts, um die Show zu übertragen. Im vergangenen Jahr wechselte die Show vom öffentlich-rechtlichen Sender PBS zum Nachrichtensender CNN.In diesem Jahr wird Kevin Hart für sein Lebenswerk geehrt. Der Mark Twain Prize feiert sein 25-jähriges Bestehen und Hart wird für seine Leistungen in den Bereichen Comedy, Film und Fernsehen geehrt. Die Gala findet am Sonntag, den 24. März 2024 in der Kennedy Center Concert Hall statt. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Rahmen des Festivals „Netflix is a Joke“ am 11. Mai ausgestrahlt."Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Netflix bekannt zu geben und die 25-jährige Tradition des Centers fortzusetzen, herausragende Komiker wie Kevin zu feiern", sagte Deborah F. Rutter, Präsidentin des Kennedy Centers, in einer Erklärung. "Der Mark Twain Prize, der jedes Jahr die Comedy-Community zusammenbringt, um die herausragenden Leistungen und den Einfluss von Komikern zu würdigen, passt gut zu Netflix als führendem Anbieter von Comedy-Programmen. Wir freuen uns darauf, diese spektakuläre Nacht der Ehrungen, Röstungen und Heiterkeit auf Netflix zu präsentieren.