«One Piece»-Free-TV-Premiere

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Maxx wird den Spielfilm aus dem Jahr 2016 zeigen.

Am Freitag, den 5. April 2024, wird um 20.15 Uhr der Spielfilmbei ProSieben Maxx ausgestrahlt. Der Streifen, der von Tsutomu Kuroiwa verfasst wurde, wurde von Hiroaki Miyamoto arrangiert. Toei Company kümmerte sich um den Vertrieb. Der Spielfilm aus dem Jahr 2016 spielte 70,84 Millionen US-Dollar ein.Die Strohhutpiraten kommen in Gran Tesoro an, einer Schifffahrts- und Vergnügungsstadt, die von Gild Tesoro regiert wird. Der Hausmeister Baccarat verschafft den Strohhutpiraten aufgrund ihrer Berühmtheit einen VIP-Aufenthalt und sie gehen in ein Casino, wo sie viel Geld gewinnen. Baccarat führt sie in die VIP-Lounge, wo sie Tesoro treffen, der sie zu einem Würfelspiel herausfordert. Doch Baccarat nutzt ihre Teufelsfrucht, um Luffy um sein Glück zu bringen und verliert. Die Strohhüte weigern sich, ihr Geld herauszugeben und nehmen den Kampf gegen Baccarat, Tesoro und seine Untergebenen Mr. Tanaka und Dice auf. Sie werden überwältigt und Tesoro, der Gold manipulieren kann, nimmt Zoro gefangen, indem er den Goldstaub manipuliert, der auf ihn gesprüht wurde, als er Gran Tesoro betrat. Tesoro gibt den Strohhüten bis Mitternacht des nächsten Tages Zeit, ihre Schulden zu begleichen, oder er wird Zoro hinrichten. Draußen treffen die Strohhüte auf Carina, eine alte Freundin von Nami, die jetzt für Tesoro arbeitet.Gemeinsam hecken sie einen Plan aus, um das Geld aus dem Haupthotel zu stehlen und finden heraus, dass die meisten Menschen in der Stadt von Tesoro versklavt sind. Tesoro bezahlt den CP-0-Agenten Spandam, um Truppen der Weltregierung auf die Strohhüte anzusetzen. Am nächsten Tag teilen sich die Strohhüte in zwei Teams auf und infiltrieren das Hotel. Team A, Luffy und Franky, klettern von außen hinein, um das Überwachungsnetz auszuschalten. Sie schalten es aus, werden aber vom Sicherheitspersonal erwischt. Tesoro und Tanaka stellen sich ihnen entgegen, und Tesoro fesselt Luffys Arme mit Gold, bevor Tanaka sie in das Goldene Gefängnis, eine große Höhle voller Gold, stürzen lässt.