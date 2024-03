Prime Video gibt grünes Licht für Allen Iverson-Dokumentation

US-Fernsehen

Die abendfüllende Dokumentation von Shaquille O'Neals Jersey Legends und Stephen Currys Unanimous Media erforscht das Leben der NBA-Legende Allen Iverson.

Prime Video hat die Produktion des neuen Dokumentarfilms von Shaquille O'Neals Jersey Legends und Stephen Currys Unanimous Media über das inspirierende Leben des ehemaligen NBA-Superstars Allen Iverson übernommen. Die Dokumentation wird exklusiv auf Prime Video zu sehen sein. "Ich bin bereit, meine Geschichte auf meine Weise zu erzählen, authentisch und direkt. Ich freue mich darauf, den Menschen eine Seite von mir zu zeigen, die sie noch nie zuvor gesehen haben", so Iverson.Der noch unbetitelte Dokumentarfilm Allen Iverson ist ein Spielfilm über das faszinierende Leben der Basketball-Legende und Weltsensation Allen Iverson, dessen authentische Stimme und unverblümter Stil den Weg für zukünftige Generationen ebnete und die Kultur der NBA revolutionierte. Von seinen Ursprüngen in Hampton, Virginia, bis zu seinem Aufstieg zu einem der härtesten und aufregendsten Basketballspieler aller Zeiten lebte Iverson seine Individualität auf und neben dem Spielfeld furchtlos aus.Seine magnetische Persönlichkeit und sein unbändiger Kampfgeist machten ihn bei Fans, Mitspielern und Gegnern gleichermaßen beliebt. Durch einen noch nie dagewesenen Zugang und persönliche Geschichten sowie intime Interviews mit Familie, Freunden, NBA-Kollegen und Trainern zeigt sich Iverson nun von einer nachdenklicheren Seite und nimmt uns mit auf eine Reise durch seine bewegte Geschichte bis in die Gegenwart, in der er sich seines kulturellen Einflusses lange nach dem Ende seiner Zeit als Spieler bewusst wird.