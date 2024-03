«Reschke Fernsehen» geht weiter

TV-News

Ab Ende April sind neue Folgen der Satire-Show eingeplant.

Anja Reschke und ihr Team machen weiter: Wie bereits bei der vorerst letzten Episode im Februar angekündigt, wird die Sendung im April mit weiteren Ausgaben fortgesetzt. Jetzt ist klar, dass die Sendung am Donnerstag, den 25. April 2024, um 23.35 Uhr mit weiteren Ausgaben bestückt wird. Noch ist allerdings unklar, welche Themen von der «Panorama»-Moderatorin behandelt werden.Im Februar befasste sich das Team von «Reschke Fernsehen» mit Fettleibigkeit, mit der Schufa und den teuren „Idiotentests“ der MPU. Im November ging es um Lobbyismus um Besserverdienende, junge Frauen beim Beautydoc und die Psychotricks der Life-Coaches.Das Satire-Magazin «extra 3» wird im Vorfeld gesendet. Das von Christian Ehring moderierte Magazin kehrt bereits am 28. März 2024 mit neuen Episoden zurück. Der Produzent ist der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Übrigens: Am 25. April sendet Das Erste um 20.15 Uhr den Film „Blutige Diamanten“ der Krimi-Reihe «Der Amsterdam-Krimi» mit Hannes Jaenicke in der Hauptrolle.