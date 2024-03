Vivian Bahlmann wird ntv-Sportmoderatorin

Köpfe

Am kommenden Samstag hat die deutsche Rugby-Nationalspielerin ihren ersten Auftritt beim Nachrichtensender.

Das Moderations-Team des Nachrichtensenders ntv um Birgit von Bentzel, Christine Langner, Alessa-Luisa Naujoks, Marcel Klein und Timo Latsch bekommt Verstärkung. Die aktive Rugby-Nationalspielerin Vivian Bahlmann wird ab dem 23. März Moderatorin bei ntv. Zusätzlich zu ihren Moderations-Einsätzen wird Bahlmann auch als Sportreporterin für ntv berichten. Geplant sind unter anderem Reports von den Olympischen Sommerspielen in Paris. Für Bahlmann ist der ntv-Job der nächste Schritt in ihrer RTL-Laufbahn. Nach ihrem Politik- und Soziologie-Studium an der Uni Köln, das sie parallel zur ihrer Sportkarriere abschloss, absolvierte sie zwischen 2019 und 2021 die RTL-Journalistenschule. Danach war sie bereits als Reporterin für RTL im Einsatz. Unter anderem berichtete sie von der Basketball-Europameisterschaft 2022 in Berlin und den NFL-Games 2023 in London.„Vivian hat ihre ersten Schritte als Moderatorin bei ntv gemacht und wir freuen uns sehr, dass dieser Weg nun bei uns weitergeht. Sie ist nicht nur eine leidenschaftliche Journalistin, sondern auch eine echte Teamplayerin und wird uns großartig verstärken“, kommentiert ntv Chefredakteur David Whigham.Vivian Bahlmann freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Wir haben bei RTL Deutschland richtig tolle Sportrechte und es steht ein ganz besonderes Sportjahr bevor. Hier für ntv ganz nah dran zu sein, ist für mich ein absolutes Highlight." Parallel wird sie weiter für ihren Heimatverein, den Rugby Klub 03 Berlin, spielen und an den nächsten Trainingslehrgängen der Nationalmannschaft teilnehmen.