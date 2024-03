Im Herbst: RTL+ verleiht Reality Awards

TV-News

Die Auszeichnung ist ein Publikumspreis, bei dem die Zuschauer über die Gewinner abstimmen können.

Reality-Fernsehen ist derzeitdominierende TV-Genre. Sender aller Art setzen auf unterschiedlichste Gesichert – sowohl bekannt als auch unbekannt – und stecken sie wahlweise in Villen oder Forsthäuser an Urlaubszielen, in den Dschungel, nach Bocholt oder in einen Container. Wie schwierig es zuweilen ist, einen Überblick über die Personenkonstellationen zu behalten, verdeutlichte in diesem Jahr der RTL-Reality-Leuchtturm «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», der sich zeitweise wegen der Dreiecksbeziehungen zwischen Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung und Mike Heiter selbst auf Korn nahm.Dem Füllhorn der Reality-Formate will RTL Deutschland in diesem Jahr nun Rechnung tragen, indem man erstmals dieverleiht. Das Event soll im Herbst über die Bühne gehen und beim Streamingdienst RTL+ zu sehen sein. Gesucht werden unter anderem der „einzig wahre Reality King“, die „unbestrittene Queen“ sowie die „schönsten und emotionalsten Momente des Jahres“? Wer letztlich mit einem Award nach Hause – und womöglich mit größerem Ego ins nächste Format – gehen wird, entscheiden die Zuschauer im Vorfeld der Zeremonie per Voting. Welche und wie viele Kategorien zur Wahl stehen, verriet RTL noch nicht. Weitere Details sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden.„Unsere Reality-Formate haben bereits einige Preise abgeräumt. Aber viel wichtiger: Sie haben Stars erschaffen! Frisch verliebte, prominent getrennte, kämpfende und perfekt matchende Stars, die uns und unsere Zusehenden glücklich, entzückt und manchmal einfach sprachlos machen. Es ist höchste Zeit, dass ihre Leistung gebührend gefeiert und ausgezeichnet wird. Das wird eine Award-Nacht, an die wir uns noch lange erinnern werden“, verspricht Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+. Die Reality Awards werden von RTL Studios produziert.