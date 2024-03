VOX kramt seine Katzen-Doku heraus

TV-News

«Wenn keiner guckt» ist ab Anfang April wieder im Programm vertreten.

Der Fernsehsender VOX setzt wieder auf. Die Sendung wird ab Samstag, den 6. April 2024, zwischen 16.50 und 17.55 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung läuft im Vorfeld von «hundkatzemaus» und «Der Hundeprofi unterwegs». Das VOX-Format stattete Freigänger-Katzen mit GPS-Trackern aus und dokumentierte die Erlebnisse in der „Freizeit“.«Wenn keiner guckt – Das geheimnisvolle Leben unserer Katzen» wurde im März und April 2022 um 19.10 Uhr ausgestrahlt. Die vier Episoden erreichten bis zu 1,34 Millionen Zuschauer, liefen aber beim werberelevanten Zielpublikum nur mittelmäßig. Die Verantwortlichen des Senders haben keine Fortsetzung des Formats in Auftrag gegeben.Die Britisch Kurzhaarkatze Queeny kann sich vor Zuneigung kaum retten: Aber warum bevorzugt sie zum Kuscheln nur einen der beiden Söhne? Der große Bewegungsradius der Freigängerkatzen Emma und Findus überrascht ihre Menschen. Welche Gefahren lauern dort auf die Tiere? Auch der Kartäuserkater Parker kommt oft mit Bisswunden nach Hause: was zeichnet das GPS-Tracking bei ihm auf? Die ehemaligen Straßenkatzen Sunny und Luna hingegen halten Frauchen und Herrchen mächtig auf Trab: Sie toben nachts lautstark durch die Wohnung und sind in ihrem Freiheitsdrang kaum zu bremsen. Kann Tierpsychologin Carmen Schell helfen?