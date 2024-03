Amazon produziert «Blind Spot»

International

Die neue Serie wird zusammen mit Nordic Drama Queens produziert.

Amazon Prime Video hat die schwedische Krimiseriemit Ida Engvoll («Love & Anarchy») und Pål Sverre Hagen («Furia») in Auftrag gegeben. Die Serie basiert auf Anne Holts Roman „1222“ um Hanne Wilhelmsen. Diese ist eine scharfsinnige und düstere Polizistin.Geschrieben von der bekannten Autorin Sara Heldt («Sandhamn Murders») in Zusammenarbeit mit Erik Skjoldberg («Occupied»), folgt die Serie Hanne, die nach einem Zugunglück in einem abgelegenen Berghotel Zuflucht findet und trotz ihrer vorübergehenden Suspendierung vom Polizeidienst beginnt, mysteriöse Morde zu untersuchen.«Blind Spot» ist eine Koproduktion von Amazon MGM Studios und Nordic Drama Queens in Zusammenarbeit mit Fifth Season, die die Serie außerhalb der nordischen Region vertritt. Bei allen vier Episoden der Serie wird Skjoldberg Regie führen. Produzentin ist Sandra Harms von Nordic Drama Queens zusammen mit den ausführenden Produzenten Line Winther Skyum Funch, Josefine Tengblad, Anne Holt und Niclas Salomonsson. Derzeit befindet sich die Serie in Produktion und wird Anfang 2025 exklusiv auf Prime Video Nordics ausgestrahlt.