Primetime-Check

Wie erfolgreich war Die UEFA Europa League mit Bayer 04 Leverkusen? Punktete «Germany’s Next Topmodel»?

Die ZDF-Serieendete vor nur 1,70 und 1,59 Millionen Zuschauern, die Marktanteile beliefen sich auf 6,7 sowie 6,2 Prozent. Beim jungen Publikum waren nur 4,1 und 3,9 Prozent Marktanteil drin. Dasvermeldete 3,18 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden mit 13,9 Prozent bei allen sowie 6,9 Prozent bei den jungen Menschen bemessen. Im Anschluss talkteund 1,95 Millionen Menschen sahen zu. Beim Gesamtpublikum waren 11,1 Prozent dabei, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 5,3 Prozent Marktanteil ein.sicherte sich 7,22 Millionen Zuschauer, der Film „Mein ist die Rache“ holte 28,3 Prozent der Zuschauer ab. Mitundwaren 2,48 und 1,84 Millionen möglich, die Marktanteil beliefen sich auf 10,9 und 9,6 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) vermeldete 6,7, 3,8 und 6,1 Prozent bei den jungen Menschen. ProSieben sicherte sich mit1,71 Millionen Zuschauer (Vorwoche 1,60), die Reality-Show verbuchte 0,93 Millionen Umworbene (Vorwoche: 0,97 Mio.) mit 17,9 Prozent Marktanteil (18,3% vor acht Tagen).Bei Sat.1 schnappte sich1,34 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe blieben 7,8 Prozent übrig. Das Rückspiel des UEFA Europa League-Rückspiel zwischen dem aserbaidschanischen Qarabağ Ağdam und Bayer 04 Leverkusen (Hinspiel 2:2) endete 2:3, sodass das Team von Xabi Alonso weiter ist. RTL verbuchte mit den zwei Halbzeiten 2,54 und 3,47 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bei den Umworbenen beliefen sich auf 12,4 und 22,9 Prozent. Mitbekam Elton im Vorfeld 1,43 Millionen Zuschauer und 6,6 Prozent in der Zielgruppe.Die RTLZWEI-Showsundgenerierten 0,64 und 0,41 Millionen, in der Zielgruppe waren 4,1 und 3,0 Prozent möglich. Kabel Eins setzte auf, das auf 0,75 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent in der Zielgruppe kam. Im Anschluss sahen 0,43 Millionen Menschen das, das 3,3 Prozent Marktanteil holte. VOX unterhielt mit(0,83 Millionen) und(0,46 Millionen) 6,2 und 7,2 Prozent bei den jungen Menschen.