Super RTL setzt auf neue Folgen

TV-News

Die Serie «Super Wings» kehrt mit einer neuen Staffel zurück. Am Vormittag ist auch «Gigantosaurus» zu sehen.

Die Toggo-Strecke bei Super RTL erfreut sich großer Beliebtheit. Derzeit laufen neue Geschichten vonam werktäglichen Morgen in Erstausstrahlung. Die britische Serie läuft aktuell um 07.45 Uhr. Ab Montag, den 8. April 2024, werden um 07.55 Uhr auch neue Geschichten vongesendet.In der südkoreanischen Serie, die nur knapp zehn Minuten andauert, reisen Jett und Dizzy nach Chengdu, um einem Jungen und seinem Vater zu helfen, drei wilde Riesenpandas einzufangen und in die Panda-Forschungsstation zu bringen. Auf dem Weg dorthin müssen sie sich mit schwierigen Situationen auseinandersetzen und lernen viel über die Pandas und ihre Lebensweise.Um 08.55 Uhr läuft künftigin Doppelfolgen. Die Geschichten dauern bis 09.25 Uhr an, wenn schließlich «Paw Patrol» ansteht. Im Auftakt der dritten Staffel erweisen sich die Baby-Dinos sich als schwierig. Vor allem als Ayati versucht, sich um sie zu kümmern. Die Serie stammt aus Frankreich und wurde vor zwei Jahren produziert.