Das ist «Franklin»

US-Fernsehen

Die neue achtteilige Serie erforscht das Leben von Benjamin Franklin.

Apple TV+ hat den Trailer zuvorgestellt, der kommenden achtteiligen Serie, die von Academy, Emmy und AFI Lifetime Achievement Award Gewinner Michael Douglas produziert wird. Mit Douglas in der Titelrolle des Benjamin Franklin wird «Franklin» weltweit auf Apple TV+ mit den ersten drei Episoden am Freitag, den 12. April, Premiere feiern, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 17. Mai 2024.«Franklin» basiert auf dem Buch "A Great Improvisation: Franklin, France and the Birth of America" von Pulitzer-Preisträgerin Stacy Schiff und erzählt die spannende Geschichte des größten Spiels in Benjamin Franklins Karriere. Im Dezember 1776 ist Franklin weltberühmt für seine elektrischen Experimente, aber seine Leidenschaft und seine Macht werden auf die Probe gestellt, als er sich auf eine geheime Mission nach Frankreich begibt, als das Schicksal der amerikanischen Unabhängigkeit auf dem Spiel steht.Im Alter von 70 Jahren und ohne jegliche diplomatische Ausbildung überzeugt Franklin eine absolute Monarchie, Amerikas demokratisches Experiment zu unterstützen. Dank seiner Berühmtheit, seines Charismas und seines Einfallsreichtums überlistet Franklin britische Spione, französische Informanten und feindlich gesinnte Kollegen, um 1778 die französisch-amerikanische Allianz und 1783 den Friedensvertrag mit Großbritannien zu schließen.Die achtjährige französische Mission gilt als Franklins wichtigster Dienst für sein Land. Diplomaten und Historiker bezeichnen sie bis heute als den größten Einsatz eines Botschafters in der Geschichte unseres Landes, denn ohne die Hilfe Frankreichs hätte Amerika die Revolution nicht gewinnen können.