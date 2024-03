«Real Time» geht weiter

US-Fernsehen

HBO hat den Kontrakt bis 2026 verlängert.

HBO hatum zwei weitere Staffeln verlängert. Die Serie wird bis 2026 auf HBO ausgestrahlt und auf Max als Stream verfügbar sein. Bill Maher: "Zwei weitere Jahre im Traumjob des Lebens, auf dem Sender, von dem so viele träumen - ich denke, das ist, was wir einen No-Brainer nennen."Nina Rosenstein, Executive Vice President, HBO Programming, Late Night & Specials, sagte zu: "Seit 22 Staffeln ist Bill Maher eine einzigartig starke Stimme in Politik und Kultur. «Real Time» ist der seltene Ort, an dem Menschen sowohl unterschiedlicher Meinung sein als auch eine gemeinsame Basis finden können, was wichtiger denn je ist. Wir freuen uns sehr, mit Bill und seinem unglaublich talentierten Team für zwei weitere Staffeln zusammenzuarbeiten."Die Sendung bietet Maher die Möglichkeit, seine einzigartige Sichtweise auf aktuelle Themen darzulegen, und umfasst einen Eröffnungsmonolog, Einzelinterviews mit prominenten Gästen, Diskussionsrunden mit Podiumsteilnehmern und die charakteristischen "New Rules". Im Jahr 2023 setzte Mediaite Bill Maher auf Platz 6 seiner Liste der einflussreichsten Namen in den Nachrichtenmedien und stellte fest: "Jeden Freitag ist Maher in der Lage, das richtige Thema und die richtigen Gäste zu treffen, um den Samstag in den sozialen Medien zu dominieren, und die Kommentare dieser Gäste folgen ihnen in die Sonntagsinterviews und die Gespräche der nächsten Woche in Politik und Kultur."