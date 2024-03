Ryan Gosling geht zu «Saturday Night Live»

US-Fernsehen

Der «Barbie»-Star ist bereits am 13. April zu Gast, um für seinen Film «The Fall Guy» zu werben.

Ramy Youssef wird am 30. März zum ersten Mal Gastgeber vonsein. Das neue Stand-up-Special des Multihyphenaten, «Ramy Youssef: More Feelings», wird am 23. März auf HBO ausgestrahlt. Als musikalischer Gast ist zum zweiten Mal Travis Scott dabei. Das jüngste Album des Grammy-nominierten Künstlers, "UTOPIA", erreichte bei seinem Debüt Platz 1 der Billboard 200 Charts und wurde weltweit über 4,4 Milliarden Mal gestreamt.Als Gastgeberin von «SNL» kehrt Kristen Wiig am 6. April zum fünften Mal ins Studio 8H zurück. Wiig ist Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin der neuen Serie «Palm Royale», die am 20. März auf AppleTV+ Premiere feiert. Erstmals wird Raye als musikalischer Gast auf der Bühne stehen. Raye hat in diesem Jahr Geschichte geschrieben, als sie für ihr Debütalbum „My 21st Century Blues" sechs BRIT Awards gewann, die meisten, die jemals an einen Künstler in einem Jahr vergeben wurden.Am 13. April wird Ryan Gosling zum dritten Mal als Gastgeber auftreten. Der für den Oscar nominierte Schauspieler (für «Barbie») ist als nächstes inzu sehen, der am 3. Mai in die Kinos kommt. Als musikalischer Gast ist Chris Stapleton zum dritten Mal dabei. Der zehnfache Grammy-Gewinner ist mit seinem neuen Album „Higher" Headliner der „All-American Road Show"-Tour.«Saturday Night Live» wird in Zusammenarbeit mit Broadway Video produziert. Erfinder und ausführender Produzent ist Lorne Michaels.