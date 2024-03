Busy Philipps wechselt zu QVC+

US-Fernsehen

Dort moderiert die Schauspielerin künftig eine Art Verkaufs-Late-Night.

Nach der kurzlebigen E!-Sendung «Busy Tonight» wechselt Busy Philipps («Dawson’s Creek») zum Fernsehsender QVC+ und moderiert dort die Sendung. Die neue Show startet am 8. Mai um 22.00 Uhr und besteht aus 24 Episoden, wobei der erste Block mit zehn Folgen im Sommer ausgestrahlt wird. Die Folgen werden mittwochs ausgestrahlt.Bei QVC+ heißt es: "In jeder halbstündigen Folge werden die Zuschauer mit Busy auf der Couch sitzen und einen ungeschminkten Blick auf das werfen, was uns diese Woche beschäftigt hat. Von Gastinterviews mit Prominenten und Momenten, in denen sie sich kaputtlacht, bis hin zu persönlichen Geschichten und ihren liebsten Einkaufserlebnissen bietet Busy ihrem Publikum eine gesunde Dosis [Einzelhandels-]Therapie"."Caissie St. Onge und ich wollten eine Late-Night-Show schaffen, in der Frauen sich gesehen fühlen und die Themen, Gäste und Produkte, die wir teilen, immer dieser heiligen Zeit des Tages würdig sind, in der sie sich endlich entspannen kann", sagte Philipps. "Als wir versuchten, einen Platz am Late-Night-Tisch zu bekommen, um dieses Konzept zum Leben zu erwecken, schien es keinen Platz für Frauen zu geben. Aber als wir zu QVC+ kamen, erkannten sie sofort, dass dies etwas Besonderes war, und wir erkannten, dass ihre Plattform perfekt war, um unser Publikum zu erreichen. Anstatt uns nur einen Platz zu geben, gaben sie uns den ganzen Tisch.