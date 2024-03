ARD Kultur lässt Fiction auf Talkshow treffen

TV-News

Ab Ende der Woche ist die «Rocko Schamoni Supershow» in der ARD Mediathek verfügbar. Darin spricht der Musiker auf einer inszenierten Tour mit vier Prominenten über die Kunst und das Leben.

Seit Montag hat das Nachprogramm des MDR Fernsehen ein neues Format zu bieten, das vor allem für die ARD Mediathek konzipiert wurde. Dort erscheint dieab Freitag, den 15. März, mit allen vier Episoden, die aktuell immer in der 3:00-Uhr-Stunde im linearen Programm zu sehen sein sind. Die als „Crossover-Format“ vorgestellte Sendung stammt von ARD Kultur, der digitalen ARD-Plattform für Kulturinteressierte. Darin treffen Fiktion und Talk aufeinander, denn jede der vier Sendungen folgt dem Grundsetting, dass sich Schamonis Manager dafür einsetzt, die Karriere des Entertainers, Autors, Regisseurs und Musikers wieder anzutreiben.Seine Tour verkauft sich immer schlechter, die anstrengenden Jahre als „Kult-Rocko” sind Schamoni deutlich anzumerken. Sein Manager Gereon Klug greift deshalb zum letzten Mittel: Kontakte. Prominente aus Rockos Adressbuch sollen helfen, die Hallen wieder zu füllen. Klaas Heufer-Umlauf, Joy Denalane, Linda Zervakis und Charly Hübner entscheiden sich kurzfristig, die «Rocko Schamoni Supershow» für einen Abend zu veredeln. In vier Folgen wird erzählt, wie Rocko Schamoni den Tag vor der eigentlichen Show mit ihnen verbringt. Jede Folge spielt in einer anderen Stadt und dort an besonderen Locations. In Berlin trifft Schamoni Klaas Heufer-Umlauf, in Stuttgart auf Joy Denalane, während er in Hamburg mit Linda Zervakis unterwegs ist. In der letzten Folge spricht Schamoni mit Charly Hübner in Neustrelitz.Dabei handelt es sich freilich nicht um eine echte Tour, sondern sie wurde inszeniert. Die fiktive Handlung zwischen Rocko Schamoni und seinem Manager Gereon Klug bildet den Rahmen für die Gespräche mit den Gast-Stars. Das Drehbuch überspitzt das reale Leben auf Tour und wurde geschrieben von Rocko Schamoni, Gereon Klug, Michael Köppel und Matthias Grübel, der auch die Regie übernommen hat. «Die Rocko Schamoni Supershow» ist eine Produktion von Superfilm