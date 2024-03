Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten «In aller Freundschaft» im Ersten? Punktete «Hartz und herzlich» bei RTLZWEI?

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach (2:1) lockte 5,15 Millionen Menschen zum ZDF, der Sender erfreute 20,5 Prozent der Zuschauer und erzielte 21,3 Prozent bei den jungen Menschen. Das Erste setzte auf die Serien(3,54 Millionen) und(3,96 Millionen), die Marktanteile beliefen sich auf 13,3 und 15,3 Prozent, bei den jungen Menschen waren 7,6 und 6,7 Prozent dabei. Mitunderzielte Das Erste 2,76 respektive 2,08 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 11,9 und 11,1 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum fuhr man 6,2 und 5,0 Prozent ein.brachte Sat.1 0,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, danach kamnoch auf 0,60 Millionen. In der Zielgruppe wurden 4,7 und 2,3 Prozent erzielt. Unterdessen sahen 2,21 Millionen Menschenbei RTL, der bei den Werberelevanten noch mal auf 7,6 Prozent kam. Die neue ProSieben-Spielshowsahen 0,97 Millionen, in der Zielgruppe waren 7,2 Prozent dabei.Zwei-Ausgaben generierten 0,89 und 0,67 Millionen für VOX, die Fernsehstation freute sich über 7,5 und 7,3 Prozent.brachte RTLZWEI 0,72 Millionen und 5,2 Prozent in der Zielgruppe, danach sahen 0,52 Millionen Menschen. Die zweistündige Sendung fuhr 5,3 Prozent Marktanteil ein.brachte Kabel Eins 0,54 Millionen und 5,3 Prozent, ehenoch 4,1 Prozent in der Zielgruppe holte.