RTL setzt wieder Martin Rütters «große Hunde»

Im April zeigt der Kölner Sender vier neue Folgen am Sonntagnachmittag. Außerdem widmet sich Martin Rütter dem Thema Autismus.

Alsim September 2022 debütierte, lief das Format des Hundeprofis im Vorfeld der Hauptnachrichten «RTL Aktuell» – ein Sendeplatz, den RTL den großen Hunden offenbar nicht mehr zutraut. Dies bewies der Kölner Sender bereits im vergangenen Herbst, als vier neue Folgen an nur zwei Sonntagen im Mittags- beziehungsweise frühen Nachmittagsprogramm liefen. Dies war vor allem der Übertragung der NFL geschuldet, die eine spätere Ausstrahlung unmöglich machte.Inzwischen ist der Sendeplatz vor der Nachrichtensendung mit dem Star-Magazin «Exclusiv» belegt, sodass die nun angekündigten Folgen ab dem 7. April ab 15:45 Uhr zu sehen sein werden. Dabei handelt es sich offiziell um den zweiten Teil der im vergangenen Herbst begonnen zweiten Runde. Im Vergleich zur ersten Staffel performten «Die großen Hunde» damals deutlich schwächer und erreichten im Schnitt nur 0,76 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,4 Prozent. In der Zielgruppe sank die Einschaltquote um über fünf Prozentpunkte auf 6,9 Prozent. Gerade die verminderte Reichweite war aber auf den frühen Sendeplatz zurückzuführen.Martin Rütter ist auch bei der RTL-Senderschwester VOX zu sehen. Am Samstag, 6. April, widmet er sich in einer neuen Folge vondem Thema Autismus, das in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt ist. Bei der sogenannten Autismus-Spektrum-Störung handelt es sich um eine Entwicklungsstörung mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen und Schweregraden. Der Hundeprofi möchte mehr darüber wissen und trifft Menschen, die ihm von ihren Erfahrungen mit Autismus und ihren Assistenzhunden berichten.