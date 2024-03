Neue Serie aus dem «Power»-Universum

US-Fernsehen

Dieses Mal soll ein Blick auf die Charaktere Ghost und Tommy geworfen werden.

Der Pay-TV-Sender Starz kündigte die Entwicklung einer neuen «Power»-Prequel-Serie an,, die das Universum auf eine neue Art und Weise erforschen wird und sich mit der Ursprungsgeschichte der bei den Fans beliebten Charaktere Ghost und Tommy auseinandersetzt. Dies wäre der vierte Ableger der äußerst beliebten Power-Serie, vor «Power Book II: Ghost», dessen vierte Staffel 2024 starten wird, «Power Book III: Raising Kanan», dessen vierte Staffel derzeit in New York gedreht wird, und «Power Book IV: Force», dessen dritte Staffel derzeit in Chicago gedreht wird."Während wir uns dem 10-jährigen Jubiläum von Power nähern, ist es unglaublich, die enorme Verbundenheit unserer Fans mit dem Power-Universum zu sehen", sagte Kathryn Busby, President of Programming bei Starz. "Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie 'Origins' diese dynamische Serie weiterentwickelt und unseren Zuschauern eine frische, fesselnde und weitreichende Geschichte bietet."Sascha Penn ist der ausführende Produzent von «Origins». Die «Power»-Universumsserie wird von der Schöpferin und Showrunnerin des Originals «Power», Courtney A. Kemp, über ihre Produktionsfirma End of Episode, Curtis "50 Cent" Jackson über G-Unit Film and Television und Mark Canton über Canton Entertainment produziert. Lionsgate Television produziert «Origins» für STARZ.