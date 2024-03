Paramount verkauft Anteile an Viacom18

Wirtschaft

Für die Beteiligung an dem indischen Konzern erhält das Unternehmen 517 Millionen US-Dollar.

Paramount Global zieht sich vom indischen Markt zurück. Aus diesem Grund hat der Filmverleiher seine 13-prozentige Beteiligung an Paramount18 für 517 Millionen US-Dollar an seinen Geschäftspartner Reliance Industries verkauft. Dieser hatte vor zwei Wochen offiziell verkündet, mit Walt Disney ins Geschäft kommen zu wollen.Das Studio kündigte an, die Inhalte weiterhin an Viacom18 zu lizenzieren. Ob die indischen Behörden dieser neuen Konstellation zustimmen werden, bleibt abzuwarten. Immerhin zieht sich ein Unternehmen zurück, während Disney und Reliance Industries eine marktbeherrschende Stellung einnehmen könnten. Disney bietet mit Disney+ Hotstar und Star (von der früheren 21st Century Fox) zwei Fernseh- und Streamingdienste an, Reliance Industries betreibt mit Web18 ebenfalls einen eigenen Telekommunikationsdienst. Hinzu kommen rund 100 Fernsehsender - von Colors TV über CNN-News18 bis hin zu VH1.Network18, vor 28 Jahren gegründet, erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 780 Millionen US-Dollar und einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von -30 Millionen US-Dollar. Der gesamte indische Konzern erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 120 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 12 Milliarden US-Dollar.