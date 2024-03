Netflix kündigt 17 deutsche Projekte an

TV-News

Neben mehreren fiktionalen Stoffen sind auch Doku-Serien über die Kaulitz-Brüder und Shirin David geplant.

Der deutschsprachige Ableger von Netflix hat zahlreiche neue Projekte angekündigt. So sollen in diesem oder im nächsten Jahr die Serien(Zeitsprung),(Sommerhaus),(Bildundtonfabrik) und(Seapoint) fortgesetzt werden."Wir haben immer wieder gesehen, wie lokale Geschichten Zuschauer hier und auf der ganzen Welt fesseln können", sagte Katja Hofem, Vice President Content von Netflix in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei einer Veranstaltung in Berlin. "Diesen erfolgreichen Weg wollen wir mit unseren Partnern fortsetzen, mit dem gemeinsamen Ziel, herausragende Unterhaltung zu schaffen, die Menschen bewegt und inspiriert."Die Tokio-Hotel-Doku über Bill und Tom Kaulitzwird nach Informationen des Branchenblattes „Variety“ von Constantin Entertainment produziert. W&T Television bereitet für das kommende Jahr die Doku-Reihevor, die die Sängerin auf ihrer Tournee begleitet. Die Beetz Brothers produzieren miteine Serie über den Auftragskiller Werner Pinzner. Die Thursday Company produzierte, der als rehabilitiert galt, aber weiter mordete. Banijay ist anbeteiligt, in der Kandidaten gegeneinander antreten. Die deutsche Fassung vonstammt von Redseven.Lavinia Wilson, Mina Tander und Michael Klammer spielen die Hauptrollen in. Die Serie dreht sich um ein schickes Haus, das seit dem Tod seiner Bewohner vor 50 Jahren leer steht. Die Constantin Film-Tochter Rat Pack Filmproduktion zeichnet für die Produktion verantwortlich. W&B Television produziert den Filmvon Philip Koch mit Matthias Schweighöfer, Ruby O. Fee und Frederick Lau. Außerdem wurde der Comedy-Thrillermit Dennis Mojen, Janina Uhse und Edin Hasanovic angekündigt.Ebenfalls von Constantin Film kommt, eine Serie um einen Top-Anwalt, gespielt von Tom Schilling, der zum Mörder wird. In weiteren Rollen sind Emily Cox und Britta Hammelstein zu sehen. Christian Zübert dreht für Constantin Filmmit Jeanne Goursaud, Dougray Scott und Lera Abova in den Hauptrollen.von Nele Muelle-Stöfen erzählt die Geschichte einer Familie in ihrer französischen Villa, die von einer verletzten jungen Frau gestört wird.