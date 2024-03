April ist «Quiz-Champion»-Zeit

TV-News

Das ZDF präsentiert sowohl eine reguläre Ausgabe der Quiz-Show mit Johannes B. Kerner als auch ein „Doppel-Special“.

Am 6. April präsentiert Johannes B. Kerner am Samstagabend eine neue Ausgabe der ZDF-Show, die einem regulären Ablauf folgt. Ein Kandidat stellt sich in mehreren Duellen fünf prominenten Experten, um sich den Titel als „Quiz-Champion“ und 100.000 Euro zu sichern. An jenem ersten Samstag im April fungieren Michael „Bully“ Herbig als Experte für Film und Fernsehen, Julia Scharf als Sport-Fachfrau, Andrea Kiewel als kluger Kopf im Bereich Musik, während Wigald Boning die Fragen im Themengebiet Erdkunde und Christian Sievers im Zeitgeschehen beantworten.Damit hat das ZDF aber noch nicht genug, der 6. April dient sozusagen als Aufwärmrunde. Denn am Mittwoch, den 24. April geht es weiter. Dann moderiert Kerner jedoch keine gewöhnliche Sendung, sondern erstmals. Dabei handelt es sich auch gleichzeitig um eine zweiteilige Show, die am Samstag, den 27. April, zu Ende gebracht wird. In der neuen Spezial-Variante – zuvor gab es schon „Spenden-Specials“, „Promi-Specials“ oder „Zweite-Chance-Specials“ – treten Kandidaten und Experten als Duos an. Das Gewinnerteam des Doppel-Specials steht am Ende der zweiten Folge fest. Schafft es mehr als ein Team, alle Duelle zu gewinnen, dann kommt es zu einem Stechen im großen Finale.Mit dabei sind Ende April Katharina und Anna Thalbach für das Themengebiet Literatur Sprache, Experten für Ernährung sind Sarah Wiener und Johann Lafer, Katrin Müller-Hohenstein und Marcel Reif beantworten die Fragen zum Sport. Michael „Bully“ Herbig und Kurt Krömer bestreiten das Themenfeld Film und Fernsehen, während Anne Gesthuysen und Frank Plasberg ihr Wissen über das Zeitgeschehen beweisen müssen.