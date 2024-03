3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche wirft Quotenmeter einen Blick auf die zahlreichen Sitcoms im Tagesprogramm.

Zwischen 2009 und 2020 wurden 250 Episoden der amerikanischen Mockumentary gedreht. Bei ProSieben schwanken die Einschaltquoten extrem stark. Am Dienstag, 5. März, sahen 0,23 Millionen Zuschauer zu, sodass man 13,9 Prozent Marktanteil holte. Die Folgen vom Donnerstag, die noch als Reruns betitelt wurden, sicherte sich dagegen nur 2,4 und 1,8 Prozent. Insgesamt kamen die zwei Donnerstagsfolgen auf 0,04 und 0,03 Millionen. Die zwei normalen Ausstrahlungen im Anschluss waren mit 0,09 und 0,07 Millionen ebenfalls nicht besonders erfolgreich.In der vergangenen Woche sind noch vier Episoden der Comedy im ProSieben-Programm gelaufen. Will, Grace, Karen und Jack lockten am Dienstag nur 0,05 Millionen Zuschauer um 07.35 Uhr an, am Mittwoch waren um 07.15 Uhr 0,01 Millionen dabei und eine halbe Stunde später immerhin 0,05 Millionen. Am Donnerstag kam eine weitere Folge auf 0,5 Prozent. Bei den Werberelevanten fuhr man 4,3, 0,6, 1,6 und 0,5 Prozent ein.Während «Modern Family» und «Will & Grace» in ein vertikales Programmschema passen, sieht es mit der Sitcom von Adam F. Goldberg ganz anders aus. Die Happy-Madison-Produktion erscheint am Donnerstagvormittag und wird am Freitagmorgen wiederholt. Am erfolgreichsten waren die ersten beiden Folgen vom Donnerstag, die in der Zielgruppe auf 9,7 und 8,3 Prozent kamen. Ab 12.30 Uhr stürzten die Marktanteile auf 4,6, 2,9 und 2,8 Prozent ab.