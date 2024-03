'Florian Martens muss nicht für «Ein starkes Team» begeistert werden'

Interview

Die UFA Fiction-Produzenten Simon Müller-Elmau und Vanessa Richter sprachen über den großen Erfolg von «Ein starkes Team» im ZDF. Am Samstag erscheint eine weitere neue Folge.

Das Zauberwort ist Beständigkeit! Unsere Zuschauer:innen wissen ganz genau, worauf sie sich einstellen können und dürfen, wenn sie am Samstagabend «Ein starkes Team» einschalten. Otto und Linett sind von den deutschen Fernsehbildschirmen überhaupt nicht mehr wegzudenken, wir sind mit ihnen befreundet, lösen den Krimifall mit ihnen und am Ende freuen wir uns gemeinsam, wenn der knifflige Fall gelöst ist. «Ein starkes Team» bietet spannendste Krimiunterhaltung, ein tolles Ensemble und viel Emotionalität – darum schaltet man sehr gerne immer wieder ein!Ich glaube, die Zuschauer:innen sind teilweise von der Fülle an Sendern, Streamern und Programmen überfordert. Die Sehnsucht nach Beständigkeit und einem festen Anker ist da nachvollziehbar. Der Samstagabend im ZDF ist eine feste Größe und das Publikum weiß, was es hier erwartet. «Ein starkes Team» ist seit über 30 Jahren eine bekannte Marke und damit im gesamten TV- Programm ein Leuchtturm.Ich nenne die „Berliner Schnauze“ auch gerne den „Berliner Charme“ – ehrlich, direkt und deutlich, aber genau das macht uns Berliner:innen und vor allem «Ein starkes Team» so liebenswert und authentisch. Ich bin mir sicher, dass die „Berliner Schnauze“ eines unserer Markenzeichen ist und auch deswegen jedes Mal gerne eingeschaltet wird!Ein Pfarrer wird von seiner Haushälterin erschlagen im Beichtstuhl seiner Kirche gefunden. Aufgrund seiner erzkonservativen Haltung hatte sich der Pfarrer jede Menge Feinde in der Gemeinde gemacht, was für die Ermittlungsarbeit unserer Kommissare zahlreiche Verdächtige bedeutet. Doch so richtig drängt sich niemand als Täter oder Täterin auf, bis schließlich ein weiterer Mord an einer Rechtsanwältin unsere Kommissar:innen auf die Spur zum:r wahren Mörder:in führt. Wieder ein echter Krimi zum Mitraten. Für diesen Film konnten wir unter anderem Karoline Eichhorn und Bettina Hoppe gewinnen.Natürlich halten wir immer Ausschau nach spannenden Autor:innen, auch im Nachwuchsbereich – man muss aber auch ganz klar sagen, dass unsere beiden Stammautoren Leo P. Ard und Timo Berndt «Ein starkes Team» und seine Figuren leben und atmen, als wären sie selbst ein Teil des Teams!Eine schwierige, aber immer wieder sehr gern gestellte Frage! Wir verstehen uns unter anderem als Schnittstelle zu allen Gewerken, vor allem inhaltlicher Natur. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Drehbuchautor:innen die Bücher, übernehmen die Kommunikation mit unserem beauftragenden Sender und sind stets als Ansprechpartner:innen für die Produktion und unsere Schauspieler:innen zur Stelle. Natürlich haben wir auch eine finanzielle Verantwortung und achten darauf, dass wir das bestmögliche aus unserer schönen Reihe herausholen können. Wir teilen uns in unserer Arbeit auf – das geht nur mit guter Kommunikation und großem Vertrauen.Da ist von ordentlicher Mülltrennung bis zum Verzicht eines Dieselaggregates eigentlich alles dabei. Unter anderem setzen wir Hybridfahrzeuge ein, unser Catering kauft regionale Ware, wir greifen auf LED-Lampen zurück und verzichten beispielsweise konsequent auf Einwegware. Unsere Green-Consultant Stefanie Wade ist täglich für uns am Set unterwegs und kontrolliert, ob alles seine Ordnung hat. So stellen wir Tag für Tag sicher, dass wir auch wirklich nachhaltig produzieren!Florian Martens muss nicht für «Ein starkes Team» begeistert werden. Als ich Anfang 2020 die große Ehre hatte, die Reihe als Produzent zu übernehmen, war es Florian, der bei mir die Begeisterung entfachte. Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie Florian nach so vielen Jahren immer noch an seiner Figur arbeitet und sich in die Bucharbeit insbesondere in die typischen Otto-Dialoge miteinbringt.Ja, es ist bereits bekannt, dass Matthi Faust nur noch in drei Folgen und das letzte Mal in der Folge „Verzockt“ bei «Ein starkes Team» zu sehen sein wird. Wir danken Matthi sehr für seine Zeit bei uns. Da aber ein Ende auch immer ein Neuanfang ist, freuen wir uns sehr, Lucas Reiber als neuen Kommissar in unserem bestehenden Ensemble begrüßen zu dürfen! Lucas Reiber wird in seiner Rolle als Kommissar Nils Makowski eine ganz neue Farbe in das starke Team bringen – und hier und da mit seinen Ansichten und ungewöhnlichen Methoden auch mal anecken!Wir können natürlich nicht allzu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Wiedersehen mit alten Bekannten geben!