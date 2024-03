Rana Farahani: Die Zusammenarbeit war und ist etwas Besonderes

Interview

Die 1991 in Hamburg geborene Schauspielerin wird für Das Erste am Freitagabend «Vorübergehend glücklich».

Die Zuschauer_innen erwartet eine besondere Dramedy mit pointenreichen Dialogen, Tiefgang und Charakteren, die man sofort lieb gewinnt.Armita führt ein recht unaufgeregtes Leben alleine, ist Mitarbeiterin bei Clemens Stellbrink und verzweifelt hin und wieder an seinen alten Methoden die Apotheke zu führen. Als Sonja plötzlich wieder auftaucht, stößt das bei ihr nicht direkt auf Begeisterung.«Vorübergehend glücklich» ist definitiv eine der schönsten Filmproduktionen, auf die ich gerne zurück schaue. Das Team, die Bücher, generell die Zusammenarbeit war und ist etwas Besonderes. Aber auch in den Jahren davor hatte ich das Glück immer wieder mit tollen Menschen zusammen arbeiten zu dürfen.Ja, die Rolle Ava Saeed wird auch in den neuen Folgen dabei sein.Das war eine der wichtigsten Stationen für mich. Ich habe durch das Jugendensemble die ersten Schritte im Schauspiel gemacht und sehr viel gelernt. Schlussendlich bin ich dadurch auch Schauspielerin geworden. Ich schaue sehr gerne auf diese Zeit zurück.Es ist eine andere Form von künstlerischem Ausdruck. Mich reizt daran, hauptsächlich mit der Stimme zu arbeiten und am Ende wirklich nur das zu haben, dadurch ist es anders herausfordernd als vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen.Ich spreche sowohl in Hamburg als auch in Berlin.Ich besitze keinen Fernseher, schaue mir alles in den Mediatheken oder On demand an. Überlege aber, mir wieder einen zuzulegen.Einfach machen. Nicht so viel planen und vorallem immer weitermachen. Sich nicht beirren lassen und einen eigenen Weg, der sich richtig anfühlt, finden. Das ist denke ich auf lange Sicht sehr wichtig.