CNN erforscht den Final-Columbia-Flug

US-Fernsehen

Kurz nach Ostern wird die vierteilige Serie an zwei Abenden gesendet.

Die CNN-Originalseriebeleuchtet die Space Shuttle-Katastrophe von 2003 in vier packenden Episoden mit exklusiven Interviews und aufschlussreichem, noch nie ausgestrahltem Filmmaterial. Die von BBC und Mindhouse Productions koproduzierte vierteilige Serie wird mit zwei Episoden am Sonntag, den 7. April um 21 Uhr auf CNN Premiere haben. Die letzten beiden Episoden werden am darauffolgenden Sonntag, dem 14. April, um 21 Uhr ausgestrahlt. Das Doku-Event wird von Emma Tutty und Emma Whitehead für Mindhouse sowie von Amy Entelis und Lyle Gamm für CNN Original Series produziert.Die Columbia war das erste Space Shuttle, das startete und die Raumfahrt neu definierte - es startete wie eine Rakete, landete wie ein Flugzeug und war wiederverwendbar - und machte den Traum von der routinemäßigen Raumfahrt zu einer greifbaren Realität. In vier Episoden wird die Geschichte der tickenden Uhr der letzten Columbia-Mission in dramatischen Details erzählt, beginnend Monate vor dem problematischen Start, über die sechzehn Tage in der Umlaufbahn bis hin zur Untersuchung des tragischen Verlusts des Lebens der sieben Astronauten. In einer Mischung aus intimen Aufnahmen, die von den Astronauten selbst im Orbiter gedreht wurden, exklusiven Zeugenaussagen aus erster Hand von Familienmitgliedern der Shuttle-Besatzung, wichtigen Akteuren der NASA - von denen einige noch nie zuvor gesprochen haben - und Journalisten, die vor Ort über die Geschichte berichteten, zeichnet die Serie ein intimes Porträt der Frauen und Männer an Bord und deckt in forensischen Details die Spur der Ereignisse und verpassten Gelegenheiten auf, die letztlich zur Katastrophe führten."Dieses Kapitel des Space-Shuttle-Programms hat die ganze Nation in seinen Bann gezogen und ist auch in der Nacherzählung genauso fesselnd, mit Geschichten, die von denen, die es hautnah miterlebt haben, und neu aufgedecktem Filmmaterial aus dem NASA-Archiv erzählt werden", sagte Amy Entelis, Executive Vice President of Talent, CNN Originals und Creative Development bei CNN Worldwide. "Unsere Zuschauer sind seit langem von Geschichten über die Erforschung des Weltraums fasziniert, und diese Serie ist ein starkes Beispiel für das ausgeprägte Talent des CNN Original Series-Teams, historische Momente aus einer neuen Perspektive zu beleuchten."Mit weitreichendem Zugang zu den Archiven der NASA, einschließlich bisher unveröffentlichtem Filmmaterial und Erkenntnissen aus der offiziellen Untersuchung, ist Space Shuttle Columbia die endgültige Darstellung dieser nationalen Tragödie und die Innengeschichte einer der ikonischsten Institutionen Amerikas, die aufdeckt, wie finanzieller Druck und eine Kultur der Selbstzufriedenheit zu den Ereignissen des 1. Februar 2003 beigetragen haben könnten. Die Serie befasst sich auch mit dem Vermächtnis der Space Shuttle-Ära und dient als zeitgemäße Erkundung der Herausforderungen und Gefahren, die auch heute noch für die Raumfahrt relevant sind.