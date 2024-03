«The Offseason» beginnt

US-Fernsehen

Eine neue Sport-Reality über die Frauen der National Women’s Soccer League kommt.

Von den Machern von «Vanderpump Rules» kommt nach Informationen des Branchenmagazins "Variety" die neue Reality-Showmit Fußballstar Midge Purce. 32 Flavors-Produzent Alex Baskin hat sich für die Produktion mit Tech-Mogul Alex Ohanian zusammengetan. Box to Box Films, die hinter Drive to Survive stehen, werden das Format produzieren."Im Jahr 2019 war es für mich eine radikale Idee, einen National Women’s Soccer League Club in LA zu gründen, und im Jahr 2023 sagte mir jeder in Hollywood, dass es eine radikale Idee ist, eine Produktionsfirma und eine Reality-Show wie «The Offseason» zu gründen, was mich glauben lässt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Ohanian in einer Erklärung. "In allen erfolgreichen Reality-TV-Shows sind Frauen zu sehen, und mit Midges Vision und der Umsetzung durch diese renommierten Produzenten wird jeder erkennen, dass Frauensport von Anfang an ein naheliegendes Medium war. Jemand musste nur der Erste sein."Midge bot uns die exklusive Gelegenheit, eine originelle Geschichte über Frauensport zu produzieren, die sich um eine Tradition außerhalb der Saison dreht, die sie mit der NWSL geschaffen hat", sagte Alex Baskin, CEO von 32 Flavors, in einer Stellungnahme. "Dies war eine Geschichte, die erzählt werden musste, und wir glauben, dass sie einen völlig neuen Weg in der Programmgestaltung darstellt. Wir sind sehr dankbar für Midges Einfallsreichtum, unsere kreativen Mitarbeiter bei Box to Box Films und die unerschütterliche Unterstützung von Alexis, deren fester Glaube an die Serie sie Wirklichkeit werden ließ.