Roku verlängert «Side Hustlers»

Zeitweise gehörte die Serie zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen.

Nach dem Debüt der ersten Staffel wird Roku den Zuschauern eine zweite Staffel der inspirierenden Dokuseriemit Emma Grede und Ashley Graham in den Hauptrollen präsentieren. Am Eröffnungswochenende war es die Nummer 1 unter den On-Demand-Titeln auf dem Roku Channel. Die zweite Staffel der Produktion von Hello Sunshine, einem Teil von Candle Media, und Ally Financial wird eine neue Gruppe von Unternehmerinnen und Kleinunternehmerinnen vorstellen, die von den ultimativen Mentorinnen Grede und Graham lebensverändernde Ratschläge und Investitionen suchen."Die Zusammenarbeit mit den außergewöhnlichen Frauen der ersten Staffel, um ihre Träume zu verwirklichen, war eine unvergessliche Erfahrung, und wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, was wir zusammen mit Roku, Hello Sunshine und Ally für die zweite Staffel auf Lager haben", so Emma Grede, CEO von Good American und Investorin bei «Side Hustlers», und Ashley Graham, Supermodel, Unternehmerin und Investorin bei «Side Hustlers». "Die Schaffung von Möglichkeiten für Frauen ist etwas, das uns beiden unglaublich am Herzen liegt, und wir können es kaum erwarten, dass die Fans eine neue Gruppe brillanter Unternehmerinnen kennenlernen, die bereit sind, ihre Nebengeschäfte in investitionswürdige Hauptgeschäfte zu verwandeln.""Wir könnten nicht begeisterter sein von der Reaktion, die unsere Zuschauer bereits auf «Side Hustlers» gezeigt haben, und wir freuen uns darauf, mit Emma Grede, Ashley Graham und den phänomenalen Teams von Hello Sunshine und Ally zusammenzuarbeiten, um den Zuschauern im Laufe des Jahres eine weitere hochspannende Staffel voller Herz und unvergesslicher Geschichten zu bieten", sagte Brian Tannenbaum, Head of Originals, Roku Media. "Der frühe Erfolg der Serie zeigt, dass Roku mit den besten Markenpartnern, Premium-Produktionspartnern und Top-Talenten zusammenarbeitet, um authentische, einzigartige Programme zu schaffen, die das Publikum in großem Umfang fesseln können."„«Side Hustlers»' zeigt die Realität und den Ehrgeiz von Unternehmern auf der ganzen Welt und beleuchtet den Werdegang einiger erstaunlicher Menschen, die ihren Nebenerwerb zum Haupterwerb gemacht haben", sagte Sara Rea, Head of Unscripted Television bei Hello Sunshine. "Als Mentoren und Investoren bieten Emma Grede und Ashley Graham Ratschläge, die sowohl praktisch als auch inspirierend sind. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Emma, Ashley und unseren fantastischen Partnern bei Roku und Ally auf der unglaublichen Resonanz der ersten Staffel aufzubauen."