Netflix überträgt Mike Tyson-Boxkampf

US-Fernsehen

Am 20. Juli soll in Arlington im AT&T Stadium das Match des Jahres ausgetragen werden.

Netflix und Most Valuable Promotions (MVP) gaben ihre allererste Partnerschaft für ein Mega-Event im Schwergewichtsboxen bekannt, bei dem das Sorgenkind Jake "El Gallo" Paul (9-1, 6 KOs) gegen den "Baddest Man on the Planet" Mike Tyson (50-6, 44 KOs) antritt. Der Kampf Jake Paul gegen Mike Tyson wird am Samstag, den 20. Juli 2024, aus dem 80.000 Zuschauer fassenden AT&T Stadium in Arlington, Texas, der Heimat der Dallas Cowboys aus der NFL, weltweit und exklusiv auf Netflix live übertragen.Der Kampf Jake Paul gegen Mike Tyson ist der bisher am meisten erwartete Kampf von Jake Paul und sein zweiter Kampf im Jahr 2024 nach zwei sensationellen K.o.-Siegen gegen Profiboxer und Golden-Glove-Gewinner Ryan Bourland am vergangenen Samstag, den 2. März, und Andre August im Dezember 2023. Paul hat sich auf seinem Weg zum Weltmeister als Boxer enorm weiterentwickelt und wird nun gegen einen der besten und gefährlichsten Boxer aller Zeiten antreten: Mike Tyson."Es ist verrückt, wenn man bedenkt, dass ich in meinem zweiten Profikampf durch einen K.o.-Sieg gegen Nate Robinson im Vorprogramm von Mike Tyson bekannt wurde. Jetzt, weniger als vier Jahre später, trete ich selbst gegen Tyson an, um zu sehen, ob ich das Zeug dazu habe, einen der berüchtigtsten Kämpfer und größten Ikonen des Boxsports zu schlagen", sagte Jake Paul. "Innerhalb von nur zweieinhalb Jahren nach der Gründung von MVP sind wir dabei, den größten Kampf der Geschichte zu produzieren, einen Kampf im größten NFL-Stadion der USA, der live auf der größten Streaming-Plattform der Welt übertragen wird - ein Beweis dafür, was wir in so kurzer Zeit alles erreicht haben. Egal, ob Sie auf Netflix einschalten oder persönlich vor Ort sind, ob Sie zum Team Paul oder zum Team Tyson gehören, ob Sie ein lebenslanger Boxfan sind oder Ihren ersten Kampf sehen, Sie werden dieses Ereignis nicht verpassen wollen. Ich könnte nicht aufgeregter sein, diesen unglaublichen Kampf mit dem härtesten Boxer aller Zeiten, Mike Tyson, am Samstag, den 20. Juli, für alle Netflix-Abonnenten verfügbar zu machen. Mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden, und jetzt habe ich die Chance, mich gegen den größten Schwergewichts-Champion aller Zeiten, den härtesten Mann der Welt und den gefährlichsten Boxer aller Zeiten zu beweisen. Das wird der Kampf meines Lebens sein."Mike Tyson, der legendäre ehemalige unangefochtene Weltmeister im Schwergewicht, ist einer der größten Stars, die der Boxsport je gesehen hat. Der "Baddest Man on the Planet" gilt als einer der größten Kämpfer aller Zeiten, ist laut ESPN die Nummer 1 in der Geschichte des Schwergewichts und mit nur 20 Jahren der jüngste Schwergewichts-Champion aller Zeiten. Seine explosive Kraft und sein wilder Kampfstil führten zu einer atemberaubenden Serie von 37 Siegen in Folge, von denen 33 durch K.o. errungen wurden.