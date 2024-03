Freevee startet «Dinner with the Parents»

US-Fernsehen

Am 18. April werden die ersten vier Episoden beim Amazon-Streamingdienst zu sehen sein.

Am Donnerstag gab Amazon Freevee das offizielle Premierendatum für den 18. April bekannt und veröffentlichte den Trailer für die neue Comedyserie, in der es um ein wöchentliches Familientreffen geht, das immer im Chaos endet. Jeden Freitagabend beweisen die eng verbundenen Langers, dass nur die, die wir am meisten lieben, uns das Schlimmste austreiben können. Auf dem Speiseplan stehen heute Abend: Streiche, Intrigen, unwillkommene Nachbarn, Kindheitsschwärmereien, mindestens ein Verbrechen, viele sehr schlechte Entscheidungen und ein leckerer, frisch gebackener Apfelkuchen. Die ersten vier Episoden von «Dinner with the Parents» werden in den USA ab Donnerstag, 18. April, exklusiv auf Amazon Freevee zu sehen sein. Bis zum Finale am 9. Mai sind jeden Donnerstag zwei weitere Episoden verfügbar.In Dinner with the Parents spielen Michaela Watkins («Tiny Beautiful Things») als Jane, Dan Bakkedahl («Veep») als Harvey, Carol Kane («Star Trek: Strange New Worlds») als Rose/Nana, Henry Hall («Curb Your Enthusiasm») als David, Daniel Thrasher als Gregg und Jon Glaser («Life and Beth») als Donnie. Zu den Gaststars gehören auch Rob Delaney («Deadpool»), Christine Adams («Hijack») und Mircea Monroe («The Rookie»). Die Serie basiert auf der preisgekrönten britischen Channel 4-Serie «Friday Night Dinner», die von Robert Popper entwickelt wurde.Die Serie wird von CBS Studios zusammen mit Big Talk Studios produziert. Jon Beckerman ist der Showrunner und ein ausführender Produzent. Tristram Shapeero («Unbreakable Kimmy Schmidt») fungiert ebenfalls als ausführender Produzent. Die Serie wird von Kenton Allen und Saurabh Kakkar von Big Talk Studios sowie von Robert Popper für Popper Pictures und Caroline Leddy produziert.