Oprah Winfrey befasst sich mit dem Abnehmen

US-Fernsehen

In einem Primetime-Special wird die frühere Talkshow-Lady bei ABC auch die Abnehmspritze thematisieren.

Oprah Winfrey moderiert ein Gespräch über die radikalen Auswirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten zur Gewichtsreduktion in der Primetime-Veranstaltung, das am Montag, 18. März, auf ABC und am nächsten Tag auf Hulu ausgestrahlt wird. Das Special befasst sich mit den vorherrschenden Fragen und Bedenken zu den Auswirkungen auf unsere Gesundheitsversorgung, Wirtschaft, Lebensweise und Kultur.Vor einem Live-Publikum im Studio versammelt Oprah die führenden medizinischen Experten des Landes und Menschen aus dem Alltag, die mit einer der größten Gesundheitskrisen zu kämpfen haben, die die Welt je erlebt hat. Zum ersten Mal in der Geschichte könnten neue Medikamente den Ausschlag geben, um die Flut der Menschen, die mit Fettleibigkeit leben, einzudämmen. Diese Epidemie hat seit den 1970er Jahren exponentiell zugenommen und verursacht allein in den Vereinigten Staaten jährlich Kosten in Höhe von 173 Milliarden Dollar für die medizinische Versorgung."Es ist ein sehr persönliches Thema für mich und für die Hunderte von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die seit Jahren mit Gewicht und Fettleibigkeit zu kämpfen haben", sagte Oprah Winfrey. "Dieses Special wird medizinische Experten, führende Persönlichkeiten in diesem Bereich und Menschen, die tagtäglich damit zu kämpfen haben, zusammenbringen, um über gesundheitliche Chancengleichheit und Fettleibigkeit zu sprechen, mit der Absicht, letztendlich die Scham, das Urteil und das Stigma, das das Gewicht umgibt, zu lösen.""Wir sind begeistert, mit Oprah und den Stimmen, die sie versammelt hat, zusammenzuarbeiten, um einen Dialog zu eröffnen, der die Zuschauer über das wichtige und polarisierende Thema des Abnehmens entstigmatisiert und aufklärt", sagte Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group. "Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre, dieses wichtige Gespräch über ein so wichtiges Thema zu führen, das unser aller Leben berührt.