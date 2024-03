VOD-Charts

Neuerung bei Quotenmeter: Von nun an vergleichen wir in den VOD-Charts die Erfolge von Netflix in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Netflix weist bekanntlich seit einiger Zeit eigene wöchentliche Streaming-Daten aus, wobei diese – da die Zahlen vom Unternehmen selbst kommen – mit Vorsicht zu genießen sind. Dennoch lohnt ein Blick auf die Ergebnisse, um ein Stimmungsbild zu bekommen, welche Serien und Filme aktuell im Trend liegen. Aktuell ist der unangefochtene Spitzenreiter die Realverfilmung, die zwischen dem 26. Februar und 3. März über 144 Millionen Stunden gestreamt wurde. Netflix errechnete daraus 19,9 Millionen Views. Auch im deutschsprachigen Raum war „the last Airbender“ die gefragteste Serie der Woche. Sowohl in Deutschland, Österreich als auch in der Schweiz belegte «Avatar» die Spitzenposition.Auf den hinteren Plätzen war das Feld etwas unterschiedlicher verteilt. In den deutschen Nachbarländern lag jeweils die sechste-Staffel auf Rang zwei. Auch in Deutschland machte die Doku-Serie über die Formel 1 einen Sprung nach vorne, landete aber nur auf Platz vier (Vorwoche: Platz 7). Erfolgreicher waren hingegen die Miniserie, die zum vierten Mal zu den Top10 gehört, und die erste Staffel von. In Österreich und der Schweiz waren die Titel ebenfalls gefragt, belegten aber jeweils Platz drei («One Day» und vier «(Resident Evil»).Einigermaßen Einigkeit herrschte auch über die Reality-Sendung, die kürzlich in ihre sechste Staffel startete. Hierzulande und in Österreich war sie die fünfterfolgreichste Serie, in der Schweiz rangierte man auf Rang sechs. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den drei Ländern war die französische Krimiserie, die jeweils auf dem siebten Platz landete. Auchschaffte es in allen Ländern in die Top10 (D: 5; A: 6; CH: 8).Für eine kleine Überraschung sorgte in der Schweiz die spanische Reihe, die auch alsbekannt ist. Seit November stehen drei Staffeln zur Verfügung, in dieser Woche belegte die neueste Runde den fünften Platz. In den Alpenregionen war aucherfolgreich (A: 8; CH: 9), wobei die Serie keinen Platz in den Top10 fand. Hierzulande gab man sich dagegen eher den «Avatar»-Inhalten von Netflix hin, denn die erste Staffel der Zeichentrick-Originalserie reihte sich auf Platz acht ein. In Österreich schaffte sie ebenfalls den Sprung auf Platz zehn. Komplettiert wird die Liste in Österreich vonauf Platz neun. In Deutschland vollendenund die vierte-Staffel die Top10. Letzterer Titel belegte auch in der Schweiz den zehnten Platz.