«The Fortress» läuft im Ersten

TV-News

Die norwegisch-deutsche Serie wird ab April ausgestrahlt.

Die ARD Mediathek stellt am Freitag, den 12. April 2024, die neue Near-Future-Thriller-Serieonline. Die Ausstrahlung der ersten vier Episoden ist am Freitag, den 12. April 2024, ab 23.50 Uhr im Ersten geplant. In der Nacht von Samstag auf Sonntag laufen um 00.35 Uhr die weiteren drei Episoden.Wir schreiben das Jahr 2037. Norwegen, das in den Anfängen des 21. Jahrhunderts noch stark von den Besucherzahlen internationaler Touristen profitierte und Schönheit, Wildnis und Magie seiner Landschaft werbewirksam präsentierte, hat sich seit nun fast zehn Jahren hinter Stacheldraht und Mauern zurückgezogen, um autark von seinen eigenen Erzeugnissen und abgeschottet von äußeren Einflüssen zu leben. Die Energiequellen des Landes machen dies möglich. Die Ernährung der Bevölkerung ist sichergestellt. Dafür sorgt vor allem die reichhaltige Fischzucht an der Küste des Landes, um die sich Politik und Wissenschaft intensiv kümmern. Tatsächlich scheint das norwegische Modell ein Erfolgsmodell um das andere Nationen die Norweger beneiden. Entsprechend hoch ist der Druck von außen, den einwanderungswillige Nichtnorweger erzeugen. Da andere Nationen wirtschaftlich deutlich schlechter gestellt sind, sammeln sich an Norwegens Außengrenzen eine Vielzahl von Menschen, die um Einlass bitten. Aber das Kontingent ist sehr begrenzt, die Auflagen sehr hoch und entsprechend groß sind die Maßnahmen der Behörden, die Grenze zu überwachen. Alles zum Schutz und Wohl der eigenen Bevölkerung, so Ministerpräsident Heyerdahl.«The Fortress» ist eine Produktion von MAIPO FILM und Viaplay Group in Koproduktion mit Degeto Film GmbH für die ARD. Linn-Jeanethe Kyed und John Kåre Raake schrieben die Serie, Cecilie Mosli und Mikkel Brænne Sandemose übernahmen die Regie. Selome Emnetu, Tobias Santelmann, Russel Tovey, Eli Harboe und Rebecca Nystabakk übernahmen die Hauptrollen.„Die Idee für das Projekt entstand vor sieben Jahren“, sagte Schauspieler Santelmann. „Das war vor der Pandemie und vor dem Krieg in der Ukraine. Die Welt ist eine ganz andere geworden, als sie es zu dem Zeitpunkt war, als die Idee für das Projekt an mich herangetragen wurde.“