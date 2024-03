RTL Living zeigt zwei Bollywood-Filme

TV-News

Der Pay-TV-Sender strahlt zwei Filme in Erstausstrahlung aus.

Das indische Dramawird am Ostermontag, den 1. April 2024, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Der beliebte Schauspieler Shah Ruhk Khan spielt die Hauptrolle. Indien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Devdas wird als Sohn des reichen Narayan Mukherjee geboren und verbringt seine Kindheit in dem idyllischen Dorf Taj Sonapur. Schon bald verbindet ihn eine tiefe Freundschaft zu dem Nachbarsmädchen Parvati, das von ihren Eltern Paro genannt wird. Devdas strenger Vater schickt ihn jedoch nach England, damit er dort Jura studiert. Jahre später kehrt er zurück nach Indien und wird von seiner Familie überschwänglich willkommen geheißen. Doch Devdas hat auch jetzt nur Augen für die schöne Paro.Die beiden erkennen schnell, dass aus ihrer tiefen Sympathie längst Liebe geworden ist und so planen sie zu heiraten. Doch gerade das kommt für seine traditionsbewussten Eltern nicht in Frage, denn Paros Mutter Sumitra arbeitete einst als Tänzerin. Um die nicht standesgemäße Verbindung zu verhindern, demütigen sie Sumitra und sorgen damit für ein tiefes Zerwürfnis zwischen beiden Familien. Auch Devdas gelingt es nicht zu vermitteln. Verzweifelt verlässt Devdas den Palast seiner Eltern und hinterlässt auch Paro einen Brief, in dem er sie auffordert, ihn ein für alle Mal zu vergessen...Ab 23.10 Uhr läuft, der aus dem Jahr 1994 stammt. Sunil ist ein talentierter Musiker, der sich in Aana verliebt hat. Doch sein Vater missbilligt seine Leidenschaft für Musik und Aana ist in Chris, den Gitarristen von Sunils Band, verliebt. Sunil versucht alles, um Aana für sich zu gewinnen und Chris auszuschalten, aber seine Pläne gehen schief und er gerät in Schwierigkeiten. Wird Sunil seine Einstellung ändern und seine Liebe zu Aana gewinnen können oder wird er sie an Chris verlieren?