Selfiesandra  mit Selbstironie und viel Humor zum Erfolg

YouTuber

Sandra sieht sich selbst nicht als Influencerin, dennoch hat sie sich über die Jahre mit ihrer lockeren und nahbaren Art eine enorme Reichweite erarbeitet.

Eigentlich hatte Sandra gar nicht vorgehabt, auf Social Media durchzustarten und es war nie ihr Traum, Influencerin zu werden. Doch nach einigen Videos mit dem Bruder ihrer besten Freundin, Laserluca, ging alles ganz schnell. Es folgte ein Podcast mit Luca und inzwischen ist Sandra Safiulov nicht mehr aus der Online-Welt wegzudenken. Erfolg hat sie neben YouTube inzwischen auch auf Instagram und TikTok.Sandra Safiulov wurde am 2. Juli 1999 in Bielefeld geboren und wuchs dort auf. Nach eigenen Angaben hat sie russische und zudem mehrere Geschwister. Sie besuchte das Einstein-Gymnasium in Rheda-Wiedenbrück, fiel dann jedoch durch die Abiturprüfung. Zu YouTube gelangte sie eigentlich mehr zufällig. Laserluca, der schon länger einen erfolgreichen Kanal mit inzwischen über fünf Millionen Abonnenten auf der Plattform betrieb, ging auf die gleiche Schule wie sie. Er ist außerdem der Bruder von Sandras bester Freundin. So filmten die beiden ein paar Videos für Lucas Kanal gemeinsam und ihre humorvolle Art kam bei den Zuschauern sofort gut an.So war sie schnell zu einem festen Bestandteil auf Lucas Kanal geworden, aber startete so mit der Zeit auch ihren eigenen Kanal unter dem Namen „Selfiesandra“. Im Oktober 2019 lud sie ihr erstes Video hoch und hatte durch ihre Bekanntheit schon von Beginn an eine große Anzahl an Aufrufen. Hier kommen ihre humorvollen Videos besonders gut an. Sie zeigt ihren Zuschauern, wie sie Zähne putzt, ein Workout absolviert, sich als Kürbis schminkt, in eine Zitrone beißt, Yoga macht, ekliges Essen probiert oder ihre Geschwister nervt. Das erfolgreichste Video hat inzwischen über 700.000 Aufrufe und ist eine Challenge, darüber wer Sandra besser kennt.Ihre Videos leben von ihrem Humor, ihrem markanten Lachen und ihrer Selbstironie. Das verrät auch ihre Kanalinfo, welche wie folgt lautet: „Ich bin Sandra. Ich bin vielleicht ein bisschen dicker als alle anderen, finde mich aber trotzdem sehr sexy. Mein Lieblingsessen ist Bratwurst. Dazu gern auch ein Kölsch.“ Sandra ist laut, übertreibt gerne und spricht genau das aus, was sie gerade denkt. Sie sieht sich selbst nicht wirklich als Influencerin an, hat aber inzwischen eine enorme Reichweite. Dennoch beschreibt sie sich als sehr nahbar und mehr als eine Freundin für ihre Zuschauer. Auch geht sie nicht so professionell an ihre Videos heran wie manch andere Content Creator und schneidet die Clips kaum bis gar nicht. Die Videos auf ihrem Kanal, welcher inzwischen 343.000 Abonnenten misst, erscheinen recht unregelmäßig – manchmal eins pro Woche, dann aber wieder mal mehrere Monate lang kein einziges. Dazu kommt ein Instagram-Account mit 684.000 Abonnenten und mehr als 1,4 Millionen Follower auf TikTok.Besonders gut kommt aber auch der Podcast „Dick & Doof“ an, welchen sie gemeinsam mit Luca betreibt. Seit Juli 2019 erscheint dieser einmal wöchentlich, zwischendurch erschien sogar eine Folge täglich. Inzwischen erscheinen die Folgen auch online als Videopodcast. Als Sandra nach Köln umzog, lebte sie zunächst gemeinsam mit CrispyRob, Moritzmeter, Dima, Falco und Felipe in einem YouTuber-Haus. So tauchte sie häufig auch in den Videos dieser Creator auf und erlangte so noch mehr Bekanntheit. 2021 zog sie dann in eine eigene Wohnung im Zentrum von Köln. Die YouTuberin war zudem Teil der Reality-TV-Serie «#offline im Wald!», welche ab Juni 2021 auf Joyn erschien. Im Mai 2022 war sie zudem zu Gast bei der Talkshow «deep und deutlich», ein Angebot von funk. Im Mai 2023 kam ihr Marshmallow Candy Eis in Kooperation mit Ice Cream United auf den Markt und war in einigen Supermärkten erhältlich.