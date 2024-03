Das Erste setzt auf Handball

TV-News

Mitte April werden die Final Fours ausgetragen.

Das Erste setzt am Samstag, den 14. April 2024, auf Live-Handball. Diemeldet sich um 14.00 Uhr mit dem Qualifikationsspiel der Frauen gegen Montenegro aus Neu-Ulm. Alexander Bommes moderiert, Markus Herwig und Florian Naß sind als Reporter gesetzt. Als Experte fungiert Dominik Klein. Im Anschluss strahlt man die Männer-Partie zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin aus. Das ab 19.00 Uhr gezeigte Spiel SG Flensburg-Handewitt gegen MT Melsungen läuft nicht im Ersten.Am Sonntag setzt Das Erste nicht auf das Spiel um Platz drei, welches um 12.45 Uhr angepfiffen wird. Bommes & Co. bleiben in Köln und werden ab 15.35 Uhr die Finalpartie begleiten. Bereits um 13.00 Uhr müssen die Handballerinnen im Qualifikationsspiel gegen Paraguay antreten. Die Partie wird erneut in Neu-Ulm ausgetragen.Lea Wagner übernimmt am Samstag und Sonntag die Moderation der Fußball-. Am Samstag beginnt die Berichterstattung über die 3. Liga um 18.00 Uhr, ehe um 18.30 Uhr die Highlights der Fußball-Bundesliga zwischen Gladbach – Dortmund, Bayern – Köln und Mainz – Hoffenheim gezeigt werden. Am Sonntag startet die «Sportschau» erst um 19.15 Uhr und zeigt drei Begegnungen aus der zweiten Fußballbundesliga.