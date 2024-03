«Das perfekte Dinner» schließt erfolgreiche Geburtstagswoche ab

Quotennews

Bekanntermaßen ist das «Das perfekte Dinner» nach deutschem Recht nun volljährig. Die Geburtstagswoche überzeugte, wenn auch nur an zwei Tagen auffallend.

Zweifelsohne isteine der erfolgreichsten Marken aus dem Hause VOX . Die Koch-Show feierte in der abgelaufenen Wochen seinen stolzen 18. Geburtstag und an vier von fünf Tagen stellte die Vorabend-Show die beste VOX-Reichweite. So will man seinen Geburtstag doch feiern! Die Kontrahenten der Dinner-Woche waren keinesfalls Unbekannte, es kochten Hannah, Gewinnerin von «Das perfekte Kinder-Dinner» im Jahr 2011 (mit 11 Jahren damals), Eik, bereits bei der ersten Sendung im Jahr 2006 dabei und mittlerweile zum vierten Mal im «perfekte Dinner»-Aufgebot. Bei Marcus besteht eine etwas andere Verbindung zu Geburtstagswoche, sein Nachbar Consti hat 2021 «Das perfekte Dinner» gewonnen, bei Tom reißt die Verbindung zur Show etwas ab, der Halbfranzose ist eben aber auch dabei. Bei Final-Köchin Sylvia ist es ähnlich zu Marcus, der Kumpel von Sylvias Gatte gewann 2018 mal die Show.Geklärt wäre also das "Wer" und damit angekommen beim "Wie lief es?" Der Auftakt am Montag holte überzeugende 1,30 Millionen Zuschauer, während der Dienstag und Mittwoch mit 1,15 und 1,05 Millionen Zuschauern eher gewohnt abliefen. Der Donnerstag zog hier wieder deutlich an und lieferte mit 1,39 Millionen Zuschauern, das ist kurzerhand die beste Reichweiten-Leistung seit dem 12. April 2023, damals schauten 1,43 Millionen zu. Zudem sprang die Zielgruppen-Reichweite auf 0,53 Millionen hoch, ein derart gutes Ergebnis gab es seit Februar 2022 nicht mehr. Damals holte der Mittwoch, 16. Februar, mit 0,57 Millionen Werberelevanten etwas mehr ab.Leider, so wird es bei VOX klingen, konnte der Freitag für keine neuen Rekorde sorgen. Von 6,4 Prozent am Donnerstag bliebennoch 5,5 Prozent erhalten, die Reichweite sank auf 1,17 Millionen. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,30 Millionen, hier waren anstatt 13,8 noch 8,7 Prozent drin. Das soll jedoch keinerlei Kritik an dieser Stell sein, man kann der roten Kugel ausschließlich gratulieren zu exzellenten 18 Jahren <