«The Gentlemen» Kritik  Wo Guy Ritchie draufsteht,

Serientäter

ist auch Guy Ritchie drin. Der Serienableger des gleichnamigen Films führt die Tradition der britischen Gangsterkomödie des Regisseurs auf zu erwartendem Niveau in serieller Form fort.

Ein paar Kleinkriminelle, die gerne groß hinauswollen, explizite Gewaltdarstellungen und eine Brise britischen Humors sind zum unverkennbaren Markenzeichen des englischen Filmemachers Ritchie geworden. Wie ein roter Faden zieht sich das Gangstergenre durch seine Filmographie. Auch der Serienableger beschreitet hier keinerlei neue Wege und zeigt ziemlich genau das, womit Zuschauer bei einer Guy Ritchie Serie rechnen würden.Eine Handvoll Aristokraten und Drogendealer kommen ins Geschäft und müssen sich mit der Konkurrenz auseinandersetzen. Wirklich originell ist die Geschichte, die «The Gentlemen» erzählt nicht gerade, doch sind es sowieso eher die Figuren und Dialoge, die bei Ritchie für das gewisse etwas sorgen. Der Cast ist hier zwar recht ordentlich besetzt, kann aber zumindest individuell gesehen mit der Filmvorlage nicht mithalten. Hauptdarsteller Theo James wirkt anfänglich vergleichsweise flach in seiner Darstellung des neuen Dukes of Halstead und auch die restlichen Darsteller scheinen zunächst mehr routiniert als groß aufzuspielen. Das Zusammenspiel der Figuren kombiniert mit einem spritzigen Drehbuch hebt die gesamte Inszenierung allerdings mit fortschreitendem Handlungsverlauf über schnödes Mittelmaß hinaus und sorgt auch bei den Darstellungen für stetig ansteigenden Spaß.Denn das Drehbuch ist trotz einiger Längen durchaus stimmig, der Wechsel zwischen eher humoristischen Einlagen und harten Gewaltszenen gelingt. Die erzählte Geschichte wirkt oberflächlich gesehen recht vorhersehbar, kann allerdings durch die eher undurchschaubaren Figurenmotive spannend gehalten werden. Die Inszenierung, überzeugt auch dank der fehlenden Notwendigkeit von CGI-Einsatz und meistert den Spagat zwischen bodenständiger Kameraarbeit, die allerdings zu jeder Zeit äußerst hochwertig daherkommt.«The Gentlemen» erfindet das Rad nicht neu und unterscheidet sich stilistisch auch kaum von den Frühwerken des Regisseurs in diesem Genre. Der Fakt, dass trotz fehlender Originalität mit immer wieder ähnlichen Ansätzen und Geschichten seit den späten 90er Jahren im Lieblingsgenre Ritchies der Unterhaltungswert noch gewahrt werden kann, spricht durchaus für ihn. Denn trotz einiger Logiklöcher und Wiederholungen bieten sowohl seine Gangsterfilme als auch dieser Serienableger abermals kurzweilige, qualitativ hochwertige Handwerksarbeit. Letztlich ist «The Gentlemen» eine klare Empfehlung für alle Guy Ritchie Fans, wer hingegen mit seiner bisherigen Filmographie nichts anfangen kann, wird auch um diese Serienumsetzung einen weiten Bogen machen.