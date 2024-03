«Tatort» schlägt «WSMDS?» erneut

Quotennews

Wieder hieß es im Primetime-Duell «Wer stiehlt mir die Show?» gegen «Tatort».

Ein Clubbesitzer wird tot aufgefunden, Eisner muss erst noch seinen Rausch ausschlafen und wird später angeschossen - ist der Kommissar selbst verdächtig? Im neuensteckt wohl alles drin, was einen Krimi-Fan begeistert. Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser nehmen im neuen Kriminal-Streifen überzeugende 8,87 Millionen Zuschauer mit, für Das Erste bedeutet das mit Abstand die beste Reichweite des gesamten Sonntags. Ein exzellenter Marktanteil von 29,2 Prozent unterstreicht die schon überzeugend strahlende Leistung. Auf Platz zwei der Reichweiten-Tabelle steht mit der «Tagesschau» um 20 Uhr das nächste Format aus dem Ersten, hier waren im direkten Vorlauf 7,22 Millionen dabei. Das beste private Format war hierum 18:45 Uhr, in Köln konnten für die Nachrichten 2,93 Millionen Zuschauer gemessen werden.Anders wird das beim Blick auf die 14- bis 49-Jährigen. Ein deutlich knapperer Vergleich ergibt sich zwischen ProSieben und dem Ersten, wie schon in der Vorwoche ist bei der jungen Zuschauerschaftdas Maß der privaten Dinge und daher hat man die Chance auf den Tagessieg. Doch wie schon der «Borowski-Tatort» am vergangenen Sonntag, so holt auch «Dein Verlust» mit 1,47 Millionen Jüngeren die beste Ausbeute des Sonntags. Exzellent kann man sich mit 20,6 Prozent am Markt auszeichnen, wobei hier aus prozentualer Sicht die «Tagesschau» mit 23,1 Prozent besser war. Hier waren 1,41 Millionen dabei.Damit muss sich im globalen Vergleich die rote Sieben mit 1,11 Millionen Umworbenen und damit 19,1 Prozent am entsprechenden Markt begnügen. Immerhin, das soll an dieser Stelle keinesfalls weniger wertgeschätzt werden, ist dies der deutliche private Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit 0,70 Millionen Werberelevanten belegt RTL mitPlatz zwei, damit waren 10,9 Prozent drin.