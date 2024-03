«Das perfekte Dinner»: Beste Quote seit über 15 Jahren zum 18. Geburtstag

Wochenquotencheck

Für die Geburtstagswoche brachte VOX den ein oder anderen Kandidaten nochmal zurück in die Show. Und als Geburtstagsgeschenk für den Sender blieben auch Spitzenquoten nicht aus.



wurde 18 Jahre alt und diese Chance ließ sich VOX natürlich nicht entgehen und feierte die Volljährigkeit eines seiner Vorzeigeformate, welches seit Beginn für überzeugende Quoten sorgte. Im November 2005 liefen zwar bereits Pilotfolgen, aber richtig los ging es ab dem 6. März 2006 in Köln mit den ersten Kandidaten Katrin, Ulrich, Natascha, Eik und Manfred. Eik gewann damals das erste Dinner und kehrte nun für die Jubiläumswoche zurück, welche auch wieder in Köln stattfand. Es war sogar die inzwischen vierte Teilnahme für das Dinner-Urgestein, denn auch zur 1000. Ausgabe und zum zehnjährigen Jubiläum war er zurückgekehrt. Auch einige andere der Teilnehmenden hatten eine besondere Bindung zu der Sendung, welche in dieser Woche ganz unter dem Geburtstagsmotto stand.Den Anfang machte der Halbfranzose Tom, welcher sein Menü „3 x 18 = Un dîner presque parfait“ nannte und versuchte, in jedem der drei Gänge 18 Zutaten zu verarbeiten. Die Jubiläumswoche legte mit 1,30 Millionen Fernsehenden einen erfolgreichen Auftakt hin und der Sender wurde mit einer hohen Quote von 5,7 Prozent belohnt. Auch die 0,45 Millionen Jüngeren sicherten sich zum Start einen zweistelligen Marktanteil von starken 10,4 Prozent.Am Dienstag war man dann bei Hannah zu Gast, die mit elf Jahren die Sonderausgabe «Das perfekte Kinder-Dinner» gewonnen hatte und nun ihren Gästen Surf und Turf vorsetzte. Das Publikum verkleinerte sich an diesem Abend auf 1,15 Millionen Menschen, was noch für gute 5,1 Prozent Marktanteil reichte. Auch die 0,37 Millionen Umworbenen punkteten mit einer überzeugenden Quote von 9,7 Prozent. Ausgerechnet einen Tag später, dem 6. März und somit den wirklichen 18. Geburtstag, an welchem Eik kochte, wurde auf dem Gesamtmarkt der Wochentiefstwert erreicht. Die 1,05 Millionen Neugierigen lagen mit 4,8 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. Bei den 0,35 Millionen Werberelevanten wurden hohe 9,2 Prozent verbucht.Marcus, dessen Nachbar bereits die Show gewonnen hatte, kochte am Donnerstag und nannte sein an Tarantino-Filme angelehntes Menü „Das Quentin Dinner (FSK 18)“. Mit 1,39 Millionen Interessenten war die Reichweite an diesem Abend so groß wie zuletzt im April 2023. Der Marktanteil von 6,4 Prozent war zudem so stark wie seit vergangenem Juli nicht mehr. Das überboten die 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen mit dem größten jüngeren Publikum seit Februar 2022. Der größte Rekord war dann jedoch die Quote in der Zielgruppe mit herausragenden 13,8 Prozent Marktanteil. Unfassbar, aber wahr: Ein so hoher Wert wurde zuletzt am 29. September 2008 erzielt. Sylvia beendete dann die Jubiläumswoche und servierte Steak, welches sie mit einem Flammenwerfer bei 1800 Grad geröstet hatte. Mit 1,17 Millionen Zusehenden landete man noch bei guten 5,5 Prozent Marktanteil. Die 0,30 Millionen Jüngeren sicherten sich eine hohe Quote von 8,7 Prozent.Die Geburtstagswoche war somit für «Das perfekte Dinner» mehr als gelungen. Auch wenn die Rekorde, am Mittwoch, dem 18. Geburtstag selbst, ausblieben, zog dafür der Donnerstag nach. Auf dem Gesamtmarkt gab es die besten Werte seit Monaten. Doch ganz besonders war natürlich die Quote in der Zielgruppe, die so stark war wie seit über 15 Jahren nicht mehr. Die Woche hat somit ein weiteres Mal bewiesen, wie gut die Kochsendung auch nach 18 Jahren noch beim Publikum ankommt, so dass VOX auch in Zukunft darauf setzen wird.