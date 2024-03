Neuer «Sugar»-Trailer

US-Fernsehen

Die neue Apple-Serie startet am 5. April.

Apple TV+ hat den Trailer für das neue Dramamit Colin Farrell in der Hauptrolle enthüllt, das mit den ersten beiden Episoden der achtteiligen Staffel am Freitag, den 5. April 2024, auf Apple TV+ sein weltweites Debüt geben wird, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche jeden Freitag.Mit Farrell in der Hauptrolle und als ausführender Produzent ist «Sugar» eine zeitgenössische, einzigartige Interpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres in der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: die Geschichte eines Privatdetektivs. Der für den Oscar nominierte Farrell spielt John Sugar, einen amerikanischen Privatdetektiv, der dem mysteriösen Verschwinden von Olivia Siegel, der geliebten Enkelin des legendären Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel, auf der Spur ist. Während Sugar versucht, herauszufinden, was mit Olivia geschehen ist, kommt er auch den Geheimnissen der Familie Siegel auf die Spur, die teilweise noch nicht lange zurückliegen, teilweise aber auch schon lange vergraben sind.In der Serie spielen außerdem Kirby («The Sandman»), Amy Ryan («The Wire»), James Cromwell («Succession»), Anna Gunn («Breaking Bad»), Dennis Boutsikaris («Better Call Saul»), Nate Corddry («Mindhunter»), Sydney Chandler («Don't Worry Darling») und Alex Hernandez («Invasion») mit.«Sugar» wurde von Mark Protosevich entwickelt, der auch der ausführende Produzent ist. Audrey Chon und Simon Kinberg sind die ausführenden Produzenten von Genre Films, die damit nach «Invasion» ihre zweite Serie mit Apple TV+ unter Kinbergs Gesamtvertrag produzieren. Sam Catlin, Scott Greenberg und Chip Vucelich fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Regie bei der Serie führen Fernando Meirelles, der auch als ausführender Produzent fungiert, und Adam Arkin, der auch Co-Executive Producer ist.