Thrillerserie «The Department» entsteht

George Clooney und Grant Heslov werden die neue Paramount+-Serie produzieren.

Paramount+ teilte mit, dass Joe Wright, der Regisseur hinter den mit dem Golden Globe und dem mehrfachen BAFTA ausgezeichneten Filmen «Stolz und Vorurteil», «The Darkest Hour» und «Atonement», bei der neuen Dramaserie von Showtime/MTV Entertainment Studios und 101 Studios,, Regie führen und die Produktion übernehmen wird. Das Werk ist eine Spionage-Politthriller-Serie, die auf dem von der Kritik gefeierten französischen Erfolgsdrama «Le Bureau des Legendes» basiert.Die mit dem Tony Award ausgezeichneten Autoren Jez Butterworth und John-Henry Butterworth («Ford gegen Ferrari», «Edge of Tomorrow») werden alle zehn Episoden produzieren und schreiben. George Clooney und Grant Heslov werden über ihre Smokehouse Pictures zusammen mit David C. Glasser und 101 Studios die Produktion übernehmen."Joe Wright ist ein visionärer Regisseur mit der Gabe, sich auf komplizierte Details zu konzentrieren, um eindringliche und visuell beeindruckende Geschichten zu erschaffen", sagte Chris McCarthy, President/CEO Showtime/MTV Entertainment Studios. "Und Jez und John-Henry sind meisterhafte Autoren, deren witzige und emotionsgeladene Sprache tief in die moralische Komplexität ihrer Figuren eintaucht und gleichzeitig eine treibende Erzählung schafft. Diese beiden kreativen Köpfe an der Seite von George Clooney und Grant Heslov zu vereinen, wird «The BureauW mit Sicherheit zu der Neuerfindung verhelfen, die es verdient."Im Mittelpunkt von «Le Bureau» stehen das tägliche Leben und die Aufgaben der Agenten des wichtigsten externen Sicherheitsdienstes Frankreichs. Im Mittelpunkt steht das "Büro der Legenden", das für die Ausbildung und Betreuung von verdeckten Agenten zuständig ist, die in Langzeitmissionen in Gebieten mit französischen Interessen tätig sind. Diese Agenten, die jahrelang unter falscher Identität leben, haben die Aufgabe, gute nachrichtendienstliche Quellen zu identifizieren und zu rekrutieren. Die „New York Times“ bezeichnete die Serie als eine der besten internationalen Sendungen des Jahrzehnts, und „NPR“ nannte sie "süchtig machend und spannend" und "eine der besten Fernsehsendungen der Welt".