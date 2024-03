Sky-Sportbars können gesamte Heim-EM via MagentaTV zeigen

TV-News

Sky Deutschland und die Deutsche Telekom haben eine Kooperation beschlossen, wodurch die Spiele der Euro 2024 über die Sky-Hardware verbreitet wird.

101 Tage vor dem Start der Heim-Europameisterschaft haben die Deutsche Telekom und Sky Deutschland eine Kooperation geschlossen, die beide Unternehmen als „weitreichende Zusammenarbeit“ bezeichnen. Der Rechte-Inhaber aller 51 Turnierspiele, die Deutsche Telekom, wird alle Spiele bekanntlich ausstrahlen, und für Restaurants, Hotels und Kneipen nun auch über die Sky-Hardware zur Verfügung stellen. Dafür werden bis zu drei Kanäle von MagentaTV auf die vorhandenen Receiver von Sky kostenfrei aufgespielt. Auch offizielle Public Viewings können so sämtliche Spiele übertragen. Interessierte Betriebe, die bislang kein Abonnement von Sky abgeschlossen haben, bekommen zudem die Möglichkeit, die Kanäle über Sky zu buchen.„Alle 51 Spiele der Euro 2024 gibt es nur bei MagentaTV. Wir wollen die Begeisterung für die Heim-Euro auf ein neues Level heben. Live-Übertragungen in der Gastronomie und klassisches Public Viewing sind dafür unverzichtbar, denn diese Massenphänomene ziehen Millionen von Menschen in ihren Bann. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Sky den perfekten Distributionspartner dafür gefunden haben. MagentaTV wird das gesamte Turnier so zu einem unvergesslichen Erlebnis für Fußball-Fans machen“, verspricht Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.ARD und ZDF übertragen durch eine Sublizenz insgesamt 34 Spiele des Heimturniers, das am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München startet. RTL zeigt zwölf Partien, sodass MagentaTV insgesamt fünf Begegnungen exklusiv zeigt. Darunter ist das Spiel zwischen Schottland und Ungarn am 23. Juni sowie drei weitere Gruppenspiele und ein Achtelfinale ( Quotenmeter berichtete